ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 26 Aralık 2024 16:45
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2024 17:03
2 dk Okuma

El-Nusra kurucusu Enes Hattab, Suriye’nin istihbarat şefi oldu

Enes Hattab (Ebu Ahmed Hudud), 23 Eylül 2014’ten bu yana BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırım listesinde yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
El-Nusra kurucusu Enes Hattab, Suriye’nin istihbarat şefi oldu
*Enes Hattab (Fotoğraf: SANA/X)

Suriye’de Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin çökmesinin ardından, yeni askeri ve güvenlik bürokrasisi Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğünde şekillenmeye devam ediyor.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Enes Hattab atandı.

HTŞ hakkında neler biliyoruz?
HTŞ hakkında neler biliyoruz?
6 Aralık 2024

El-Kaide’nin Suriye kolu El-Nusra Cephesi’nin kurucularından olan Enes Hattab, 2014’ten bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yaptırım listesinde yer alıyor.

BMGK’nin 23 Eylül 2014 tarihli kararına göre, Enes Hattab’ın listeye alınma gerekçesi şöyle:

“Hattab, El-Nusra Cephesi adına, onunla birlikte, onun adına ya da onu desteklemek amacıyla eylem veya faaliyetlerin finansmanına, planlanmasına, kolaylaştırılmasına, hazırlanmasına veya gerçekleştirilmesine katılmış ve diğer yollarla El-Nusra Cephesi’nin eylem ve faaliyetlerini desteklemiştir.”

Dünden Bugüne El Nusra
Dünden Bugüne El Nusra
22 Aralık 2016

Enes Hattab hakkında

1987 yılında Şam kırsalındaki Ceyrud kasabasında doğan Hattab, Lise eğitimini tamamladıktan sonra Şam Üniversitesi’nde mühendislik okumaya başladı, ancak eğitimini tamamlamadı ve Irak’a gitti.

BMGK kararında, Hattab’ın 2012 yılının ortalarında El-Nusra Cephesi’nin kuruluşunda yer aldığı, mali ve maddi yardım sağlamak amacıyla Irak El-Kaidesi liderliğiyle düzenli iletişim kurduğu ve El-Nusra’ya finansman ile silah tedarikini kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Ayrıca, 2013 yılının ortalarından itibaren Hattab’ın El-Nusra Cephesi’nin şura konseyi üyesi olduğu, 2014 yılının başlarından itibaren ise örgütün ‘genel idari emiri’ olarak görev yaptığı kaydediliyor.

Hattab, son olarak HTŞ’nin lideri Ebu Muhammed el-Culani’nin (Ahmed eş-Şara) yardımcısı ve örgütün ‘Genel Güvenlik Servisi Başkanı’ olarak görev yapıyordu.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
htş nusra cephesi El-Kaide bmgk enes hattab ebu ahmed hudud
ilgili haberler
HTŞ'den açıklama: Cihatçı gruplar, ‘Savunma Bakanlığı’na entegre olacak
24 Aralık 2024
/haber/hts-den-aciklama-cihatci-gruplar-savunma-bakanligina-entegre-olacak-303001
ABD HEYETİNİN ŞAM ZİYARETİNİN İLK ÖDÜLÜ
ABD Suriye'nin fiili lideri Culani'nin başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdı
20 Aralık 2024
/haber/abd-suriye-nin-fiili-lideri-culani-nin-basina-koydugu-10-milyon-dolarlik-odulu-kaldirdi-302907
El-Culani: HTŞ terör listelerinden çıkarılmalı
19 Aralık 2024
/haber/el-culani-hts-teror-listelerinden-cikarilmali-302853
HTŞ’nin hükümeti, Mart 2025’e kadar Suriye’yi yönetecek
11 Aralık 2024
/haber/htsnin-hukumeti-mart-2025e-kadar-suriyeyi-yonetecek-302595
HTŞ hakkında neler biliyoruz?
6 Aralık 2024
/haber/hts-hakkinda-neler-biliyoruz-302472
PEKER'İN İDDİALARI, BİDEN'IN AÇIKLAMALARI
Nusra Cephesi'nin kısa tarihi ve iddialar
31 Mayıs 2021
/haber/nusra-cephesi-nin-kisa-tarihi-ve-iddialar-244913
Dünden Bugüne El Nusra
22 Aralık 2016
/haber/dunden-bugune-el-nusra-181975
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
HTŞ'den açıklama: Cihatçı gruplar, ‘Savunma Bakanlığı’na entegre olacak
24 Aralık 2024
/haber/hts-den-aciklama-cihatci-gruplar-savunma-bakanligina-entegre-olacak-303001
ABD HEYETİNİN ŞAM ZİYARETİNİN İLK ÖDÜLÜ
ABD Suriye'nin fiili lideri Culani'nin başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdı
20 Aralık 2024
/haber/abd-suriye-nin-fiili-lideri-culani-nin-basina-koydugu-10-milyon-dolarlik-odulu-kaldirdi-302907
El-Culani: HTŞ terör listelerinden çıkarılmalı
19 Aralık 2024
/haber/el-culani-hts-teror-listelerinden-cikarilmali-302853
HTŞ’nin hükümeti, Mart 2025’e kadar Suriye’yi yönetecek
11 Aralık 2024
/haber/htsnin-hukumeti-mart-2025e-kadar-suriyeyi-yonetecek-302595
HTŞ hakkında neler biliyoruz?
6 Aralık 2024
/haber/hts-hakkinda-neler-biliyoruz-302472
PEKER'İN İDDİALARI, BİDEN'IN AÇIKLAMALARI
Nusra Cephesi'nin kısa tarihi ve iddialar
31 Mayıs 2021
/haber/nusra-cephesi-nin-kisa-tarihi-ve-iddialar-244913
Dünden Bugüne El Nusra
22 Aralık 2016
/haber/dunden-bugune-el-nusra-181975
Sayfa Başına Git