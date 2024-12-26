El-Nusra kurucusu Enes Hattab, Suriye’nin istihbarat şefi oldu

Suriye’de Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin çökmesinin ardından, yeni askeri ve güvenlik bürokrasisi Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğünde şekillenmeye devam ediyor.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Enes Hattab atandı.

El-Kaide’nin Suriye kolu El-Nusra Cephesi’nin kurucularından olan Enes Hattab, 2014’ten bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yaptırım listesinde yer alıyor.

BMGK’nin 23 Eylül 2014 tarihli kararına göre, Enes Hattab’ın listeye alınma gerekçesi şöyle:

“Hattab, El-Nusra Cephesi adına, onunla birlikte, onun adına ya da onu desteklemek amacıyla eylem veya faaliyetlerin finansmanına, planlanmasına, kolaylaştırılmasına, hazırlanmasına veya gerçekleştirilmesine katılmış ve diğer yollarla El-Nusra Cephesi’nin eylem ve faaliyetlerini desteklemiştir.”

Enes Hattab hakkında

1987 yılında Şam kırsalındaki Ceyrud kasabasında doğan Hattab, Lise eğitimini tamamladıktan sonra Şam Üniversitesi’nde mühendislik okumaya başladı, ancak eğitimini tamamlamadı ve Irak’a gitti.

BMGK kararında, Hattab’ın 2012 yılının ortalarında El-Nusra Cephesi’nin kuruluşunda yer aldığı, mali ve maddi yardım sağlamak amacıyla Irak El-Kaidesi liderliğiyle düzenli iletişim kurduğu ve El-Nusra’ya finansman ile silah tedarikini kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Ayrıca, 2013 yılının ortalarından itibaren Hattab’ın El-Nusra Cephesi’nin şura konseyi üyesi olduğu, 2014 yılının başlarından itibaren ise örgütün ‘genel idari emiri’ olarak görev yaptığı kaydediliyor.

Hattab, son olarak HTŞ’nin lideri Ebu Muhammed el-Culani’nin (Ahmed eş-Şara) yardımcısı ve örgütün ‘Genel Güvenlik Servisi Başkanı’ olarak görev yapıyordu.