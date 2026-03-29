Gayrettepe’de yaşamını yitiren emekçiler anılacak

Aileler, davada ilerleme sağlanmadığını vurguluyor. Yangının çıktığı gece kulübünün önünde 2 Nisan Perşembe günü bir araya gelip eylem düzenleyeceklerini duyuruyor.

İstanbul Gayrettepe’de 2 Nisan 2024’te bir gece kulübünde çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetti. Yıldönümü yaklaşırken aileler çağrı yaptı.

Aileler, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 29 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada ilerleme sağlanmadığını belirtiyor.

Hayatını kaybeden işçilerin isimleri: Ahmet Sever (52), Ahmet Uzun (36), Alparslan Salih Derelioğlu (64), Atanur Aladağ (43), Barış Güngör (21), Emrah Demiroğlu (40), Fahrettin Korkut (42), Gökhan Yıldırım (37), Kadir Orhonoğlu (41), Kadir Orhanoğlu (41), Mehmet Okumuş (39), Özkan Baş (45), Sinan Yılmaz (55), Adem Özçelik (50), Ahmet Kartal (25), Ahmet Mehduş (28), Binali Çayır (28), Cengiz Aksoy (47), Efe Demir (17), Gökay Tevlek (47), Gökhan Akbulut (40), Hüseyin Ak (21), Muhammet Ali Yıldırım (43), Ramazan Altan (43), Shir Agha Bigzade, Şivan Dolu (44), Akın Kıhrı (36) ve Yılmaz Kıhrı (59).

Bu nedenle 2 Nisan Perşembe günü saat 18.30’da, olayın yaşandığı gece kulübünün önünde buluşup eylem gerçekleştireceklerini ifade ediyor.

Ailelerin avukatları da davadaki süreci değerlendirmek için “Cezasızlık Politikası ve Mücadele” buluşmasında bir araya gelecek. 4 Nisan Cumartesi saat 17.00’de ÖHD İstanbul Şubesi’nde düzenlenecek etkinlikte, ÖHD üyesi Avukat Onur Fırat Kaynun ve ÇHD üyesi Av. Naim Eminoğlu konuşacak. Buluşmada moderatörlüğü Avukat Nimet Acar yapacak.

