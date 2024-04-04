"Beşiktaş'taki yangın kaza-kader değil, katliam"

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe’de bulunan 16 katlı bir binanın giriş katındaki 'Masquerade Club' adlı gece kulübünde yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmesi dün (3 Nisan) sendikalar tarafından protesto edildi.

DİSK'e bağlı Dev Yapı-İş, Limter-İş, Basın-İş, Enerji-Sen, Sosyal-İş, İletişim-İş, Dev Turizm-İş, Sine-Sen ve BTO-Sen ile bağımsız sendikalar DEV TEKSTİL, DGD-SEN, İnşaat-İş, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İşçi-Sen, İnşaat-Sen, Mağaza Market-Sen, TEHİS, TOMİS, Kataş-Sen'in çağrısıyla saat 18.30’da bina önünde yapılan eylemde, “Kaza-kader değil, bu bir cinayet” yazılı pankart açtı.

Kitle adına ortak açıklamayı DİSK/Dev Yapı-İş Genel Mali Sekreteri Osman Üney okudu.

Beşiktaş’ta yangın: 29 kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden işçilerin isimleri: Ahmet Sever (52), Ahmet Uzun (36), Alparslan Salih Derelioğlu (64), Atanur Aladağ (43), Barış Güngör (21), Emrah Demiroğlu (40), Fahrettin Korkut (42), Gökhan Yıldırım (37), Kadir Orhonoğlu (41), Kadir Orhanoğlu (41), Mehmet Okumuş (39), Özkan Baş (45), Sinan Yılmaz (55), Adem Özçelik (50), Ahmet Kartal (25), Ahmet Mehduş (28), Binali Çayır (28), Cengiz Aksoy (47), Efe Demir (17), Gökay Tevlek (47), Gökhan Akbulut (40), Hüseyin Ak (21), Muhammet Ali Yıldırım (43), Ramazan Altan (43), Shir Agha Bigzade, Şivan Dolu (44), Akın Kıhrı (36) ve Yılmaz Kıhrı (59).

“İşletme 2018 yılından bu yana denetlenmiyor”

Osman Üney, işletmenin 1987 yılında aldığı ruhsatın 2018 yılında yenilendiğini ancak o günden bu yana işletmenin denetlenmediğini söyledi.

Üney, yetkililerin “Tadilat başvurusu yok, işletme -1 ve -2 katlarında. Dolayısıyla tadilatı gören yok, şikayet eden, bildiren de olmadı” dediğini belirterek kendilerini aklamaya çalıştığını aktardı.

Üney, “Topu birbirlerine atan Beşiktaş Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kurumların her birinin bu katliama giden süreçteki rollerini ortaya çıkarmak, her birinden hesap sormak zorundayız” dedi.

29 işçinin hayatını kaybetmesinin sorumlularının yakasını bırakmayacaklarını belirten Üney, tüm işçi ve emekçilere şu sözlerle seslendi:

“Daha ne bekliyoruz? Ölüm sırasının bize gelmesini mi? Bu ölüm ve sömürü düzenine dur diyecek olan bizleriz. Bizler bir araya geleceğiz, örgütleneceğiz, harekete geçeceğiz ki bu düzen son bulsun. İnsanca yaşam ve çalışma koşulları sağlansın. İş cinayetlerinde can vermek istemiyorsak mücadeleyi yükseltmekten başka çaremiz yok. Bir işçi arkadaşımızın daha sermayenin kârı uğruna aramızdan ayrılmasına tahammülümüz yok. Bizlere dayatılan kölelik koşullarına, güvencesiz çalışmaya karşı; iş cinayetlerinde ölmemek adına örgütlenmeliyiz. Emeğimize, geleceğimize sahip çıkmalıyız.”

“Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin”

Açıklama sonrasında bianet’e konuşan DİSK/Dev Yapı-İş Genel Sekteri Nihat Demir ve İnşaat-İş Örgütlenme Uzmanı Deniz Gider, işçilerin tüm uyarılara rağmen alınmayan önlemler nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

DİSK/Dev Yapı-İş Genel Sekteri Demir, ramazan ayında işleri azalan işletme sahibinin, bu süreçte işçilere üretim baskısı yaparak tadilatı bitirmek istediğini söyledi. Demir, “İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı için burada katliama sebep oldular” dedi.

İşçilerin bu şartlarda çalışılmaya mecbur bırakıldığını belirten Demir, “İşçi sağlığı ve iş güvenliği isteyen işçiler hemen işten çıkartılıyor” ifadelerini kullandı.

Demir, işçilere seslenerek, “Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Bütün iş kollarında DİSK’e bağlı sendikalar var. Örgütlenebilirler. Biz de seslerine ses olabiliriz” diye konuştu.

“Sokakta olmaya devam edeceğiz”

İnşaat-İş Örgütlenme Uzmanı Deniz Gider, işyerlerinde alınmayan önlemler sonucu 29 işçinin katlediğini belirterek, “Bunların yaşanmaması adına sokakta olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gider ayrıca, tüm yetkilileri sorumluluk almaya ve hesap vermeye davet etti. (AD)