Fransa orman yangınlarıyla mücadele için destek istedi, İspanya ‘acil durum’ ilân etti

Aşırı sıcaklar ve orman yangınları bu yıl da canlıların hayatını tehdit etmeye devam ederken Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkeler başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde büyük orman yangınları sürüyor.

İtalya’nın Sicilya Adası’nda farklı noktalarda çıkan ve iki gündür rüzgârın etkisiyle yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken, bir itfaiye görevlisi hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeyi etkisi altına alan yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği (AB) sivil koruma mekanizmasının devreye sokulmasını istedi.

Bu kapsamda Macron, iki Hırvatistan, iki Portekiz yangın söndürme uçağı ile Çekya’dan ve Slovakya’dan gelecek iki helikopterin söndürme çalışmalarına destek vereceğini duyurdu.

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Fransa’da 50 bin hektar sınırı aşıldı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez da basına yaptığı açıklamada, sene başından bu yana çıkan yangınlarda 50 bin hektar sınırının aşıldığını bildirdi.

Bu sayının geçen sene bu zamanlar kaydedilenden yaklaşık üç kat daha fazla olduğunu ifade eden Nunez, Gironde’daki yangında 27 itfaiye görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Gironde Valiliği iki günde vilayette toplam 35 bin kişinin yangın nedeniyle tahliye edildiğini açıkladı.