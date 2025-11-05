Figen Yüksekdağ'dan 'barış' çağrısı: Tüm politik muhataplar sorumlu

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, 4 Kasım'da HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasının yıldönümünde, Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında cezaevi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Çok sayıda kişinin katıldığı açıklamada, "jin jiyan azadî (kadın yaşam özgürlük), bîjî berxwedana zindana (yaşasın hapishane direnişi)" sloganları atıldı.

Fotoğraf: MA

Burada konuşan Meral Danış Beştaş, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu çağrı sadece Türkiye’de değil Ortadoğu’da büyük bir değişime kapı aralayacak. Bizler bu mücadelenin içerisindeyiz. Tutuklamalar sadece Kobanê Kumpas Davasıyla sınırlı değildir. Cezaevinde binlerce insan siyasi düşünceleri nedeniyle bulunmaktadır. Tüm siyasi tutsaklar için özgürlük ve adalet istiyoruz."

Türkiye’de yargının siyasi bir araç olduğunu ifade eden Meral Danış Beştaş, "Edirne, Kandıra, Sincan ve diğer cezaevi yollarını ziyaret etmek için aşındırmayacağız. İnanıyorum ki en kısa sürede arkadaşlarımızı cezaevi kapısında kucaklayarak, mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"Barışı ve demokrasiyi kazanma zamanı"

Meral Danış Beştaş, konuşmasının ardından Figen Yüksekdağ’ın mesajını okudu. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Şimdi halklarımız için barışı ve demokrasiyi kazanma ve yoğunlaşma zamanıdır. Bu doğrultuda tüm politik muhataplar sorumludur, bunun mücadelesini yükseltmelidir. Özgür günlerde kucaklaşacağımıza inanıyorum."

(AB)