FIFA Başkanı Infantino: Trump, Balogun’un cezası için aradı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, ABD Milli Takımı’nda forma giyen Folarin Balogun’un kırmızı kart cezasının ertelemesi kararının “bağımsız ve özerk” bir şekilde alındığını savundu.

Infantino açıklamasında, kararla ilgili tartışmaları ve yorumları gördüğünü belirterek, “FIFA’nın yargı organları bağımsızdır. Özerk olarak çalışırlar. FIFA Disiplin Talimatı’nı uygularlar ve davaları yürürlükteki yönetmeliklere ve önlerindeki somut gerçeklere göre karara bağlarlar. Onların bağımsızlığı, futbolun güvenirliği ve dürüstlüğü için esastır ve buna her zaman saygı duyulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

‘Balogun’ tartışmalarının gölgesinde oynanan maçta Belçika, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD'yi 4-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü doğrulayan Infantino, şunları kaydetti:

Evet, ABD Başkanı ile FIFA Dünya Kupası ile ilgili konuları düzenli olarak görüşüyorum ve bu konuda Başkan Trump’tan bir telefon aldım; tıpkı dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanlarından, hükümet yetkililerinden, futbol paydaşlarından ve iş dünyası yöneticilerinden birçok farklı konuda telefonlar aldığım gibi. Görüşmemiz sırasında, FIFA’nın bağımsız yargı organlarını içeren ve devam eden bir hukuki süreç olduğunu ve davanın zamanı geldiğinde yetkili kurullar tarafından karara bağlanacağını açıkladım. FIFA’nın sistemi bu şekilde işler ve bu benim her zaman savunacağım bir ilkedir.

Balogun’un cezası nasıl krize dönüştü?

ABD’li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz’da ülkesinin Bosna-Hersek ile oynadığı son 32 tur mücadelesinde Tarik Muharemovic’e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemiş, Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA’ya teşekkür ederim.” ifadesini kullanmıştı.

ABD’nin son 16 turunda karşılaşacağı Belçika’nın futbol federasyonu, Balogun’un cezasının ertelenmesi karşısında “şaşkınlık içinde” olduklarını ve kararın FIFA disiplin talimatının 66.4 maddesiyle çeliştiğini açıklamıştı.

Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirmişti.

Öte yandan FIFA, Belçika’nın ABD’li futbolcu Folarin Balogun’un cezasının ertelenmesi kararına yaptığı itirazı da reddetmişti.

FIFA’dan yapılan açıklamada, “Belçika Futbol Federasyonu’nun yargılama sürecine taraf olmaması ve bu nedenle karara itiraz etme hakkının bulunmaması” gerekçesiyle kurulun bu kararı aldığı belirtilmişti.