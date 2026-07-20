Esma Buçan’dan Savcıya çağrı: Dosyamızı tamamlamadan adli tatile çıkmayın

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında Şile Belediyesi’ndeki görevine başladıktan 3 ay sonra gözaltına alınıp tutuklanan Evren Buçan’ın eşi Esma Buçan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 13 aydır iddianame hazırlanmamasına tepki gösterdi. Adli tatil öncesinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı’na seslenen Buçan, "Geciken adalet, zulümdür" dedi.

10 Temmuz 2025’te düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan ve 3 gün sonra tutuklanan Evren Buçan’ın 13 aydır iddianamesiz şekilde cezaevinde tutulduğunu belirten Esma Buçan, adil yargılanma taleplerini dile getirdi.

"13 aydır neyle suçlandıklarını bilmeden bekliyorlar"

Gözaltı sürecinin başından bu yana tek taleplerinin adil yargılanmak olduğunu vurgulayan Buçan, dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle avukatların dahi esasa ilişkin görüşme yapamadığını söyledi.

"En başından beri tek söylediğimiz şuydu: Yargılanmaktan korkmuyoruz, adil yargılanmak istiyoruz. Ama 13. aydayız, iddianame yok. 13 aydır dosyanın gizliliği gerekçesiyle avukatlarımız savcılıkla dosyanın esasına ilişkin görüşemedi. Bu süreçte dosya genişletildi, yeni operasyonlar yapıldı; ancak ilk günden tutuklu olan insanlar hâlâ neyle suçlandıklarını bilmeden cezaevinde bekliyor."

"Kızlarım bir yıldır antidepresan kullanıyor"

Sürecin aile üzerindeki ağır tahribatına dikkat çeken Esma Buçan, yaşadıkları çaresizliği ve adli tatil öncesindeki kaygılarını şu sözlerle paylaştı:

"Biz aileler ise 13 aydır hayatı eksik yaşıyoruz. İki kızımla her sabah 'Belki bugün iddianame yazılmıştır, belki bugün bir dava günü verilir' umuduyla uyanıyoruz. Ama bugün adli tatil başlıyor. Sayın savcı, dosyamız tamamlanmadan adli tatile çıkmayın. 13 aydır sorumluluğunuzdaki dosya tamamlanmadı. Bunun bedelini ise eşler, çocuklar ve anne babalar ödüyor.

Soruyorum: İddia ile tutukladığınız Evren Buçan, Şile Belediyesi’nde yalnızca 3 ay görev yaptı. Peki 13 aydır kapalı cezaevinde tutulmasını gerektirecek somut gerekçe nedir? Hayatımızdan bir yıl çalındı. Kızlarım 1 yıldır antidepresan kullanıyor. Ben ise artık dayanma sınırındayım."

"Adalet istemek dilenmek olmamalı"

Yargı mensuplarının ve kurumların sorumluluk alması gerektiğini belirten Buçan, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

"Her meslekte liyakat ve sorumluluk konuşuluyor. Savcıların da üzerlerine aldıkları dosyaları makul sürede tamamlamak gibi bir sorumluluğu yok mu? Bu ülkenin bir vatandaşı olarak, aylardır 'İddianame nerede?' diye yazmaktan yoruldum. Adalet istemek dilenmek olmamalı. Dosyamızı tamamlayın. İddianameyi yazın. Neyle suçlandığımızı bilelim. Savunmamızı yapalım. Çünkü geciken adalet, zulümdür."

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(EMK)