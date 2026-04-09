Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak serbest bırakıldı

gözaltına alınan Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Başak’a yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Başak hakkında yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı. Ayrıca, SPK mevzuatına muhalefet iddialarıyla ilgili dosya açıldı ve soruşturma için SPK'dan resmi izin alındı. Jandarma ekipleri tarafından İstanbul’da gözaltına alınan Başak, ifade işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Adliyede ifadesi alınan Başak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından Başak, X platformunda yaptığı paylaşımda, gözaltına alınmasına sebep olan iki paylaşımını savundu. Birinci paylaşımında, Prof. Dr. Şenol Babuşcu’nun yaptığı yatırım getiri oranına dair bilgiyi paylaştığını, ikinci paylaşımında ise, eski Bakan Rıfat Serdaroğlu’nun paylaştığı yazıyı alıntıladığını belirtti. Başak, bu paylaşımların halkı yanıltıcı bilgi içermediğini, aksine doğru bilgi sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi.

Başak, yaptığı paylaşımlarla kara para aklama, terörün finansmanı ve piyasa dolandırıcılıklarına dikkat çekmeye çalıştığını, bu konuda toplumun doğru bilgilendirilmesine önem verdiğini vurguladı. Ayrıca, ilgili iddianameye atıfta bulunarak, Garipoğlu’nun işlemleriyle ilgili soruşturma başlattığını ve bu konuda adli sürecin hukuka uygun şekilde yürütülmesini talep ettiğini belirtti.

KAMUOYUNUN DOĞRU BİLGİLENMESİ İÇİN;

Firari Kasım Garipoğlu’nun lisansız faaliyet gösteren Şirketi ile işlemleri, İddianameye konu olan tarafın şikayeti üzerine dün ikinci defa gözaltına alındım. Jandarma ve Savcılıkta hakkımda sadece “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak”… — Dr. Ramazan Başak (@ramazanbasak61) April 9, 2026

MASAK hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye’de mali suçlarla mücadele amacıyla faaliyet gösteren ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan bir kuruluş. Başlıca görevi; kara para aklama, terörün finansmanı ve finansal sistemin kötüye kullanılmasına yönelik faaliyetleri tespit etmek, analiz etmek ve ilgili birimlere iletmek.

(EMK)