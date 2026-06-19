ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.06.2026 11:47 19 Haziran 2026 11:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.06.2026 12:02 19 Haziran 2026 12:02
Okuma Okuma:  1 dakika

Eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in cenaze programı açıklandı

Yücel, Alsancak Hocazade Camii’nden ikindi namazını takiben Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in cenaze programı açıklandı

Dün hayatını kaybeden eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in cenaze programı belli oldu.

Özkan Yücel için yarın (20 Haziran Cumartesi) saat 15.00’te İzmir Barosu Merkez Binası önünde tören yapılacak.

Törenin ardından Yücel, Alsancak Hocazade Camii’nden ikindi namazını takiben Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Avukat Özkan Yücel, dün (18 Haziran) evinde hayatını kaybetti. Yapılan ilk belirlemelerde Yücel’in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ihtimalinin düşünüldüğü öğrenildi.

2018-2022 yılları arasında iki dönem boyunca İzmir Barosu Başkanlığı görevinde bulunan Yücel, yakın zamanda İZBETON kooperatif davasında yargılanan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in de avukatlığı yapıyordu.

İzmir Barosu'nun önceki başkanlarından Av. Özkan Yücel aramızdan ayrıldı
İzmir Barosu'nun önceki başkanlarından Av. Özkan Yücel aramızdan ayrıldı
Bugün 00:58

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Özkan Yücel cenaze töreni
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git