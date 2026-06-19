Eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in cenaze programı açıklandı
Yücel, Alsancak Hocazade Camii’nden ikindi namazını takiben Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Dün hayatını kaybeden eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in cenaze programı belli oldu.
Özkan Yücel için yarın (20 Haziran Cumartesi) saat 15.00’te İzmir Barosu Merkez Binası önünde tören yapılacak.
Törenin ardından Yücel, Alsancak Hocazade Camii’nden ikindi namazını takiben Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Avukat Özkan Yücel, dün (18 Haziran) evinde hayatını kaybetti. Yapılan ilk belirlemelerde Yücel’in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ihtimalinin düşünüldüğü öğrenildi.
2018-2022 yılları arasında iki dönem boyunca İzmir Barosu Başkanlığı görevinde bulunan Yücel, yakın zamanda İZBETON kooperatif davasında yargılanan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in de avukatlığı yapıyordu.
İzmir Barosu'nun önceki başkanlarından Av. Özkan Yücel aramızdan ayrıldı
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(EMK)
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