Ermenistan'da Paşinyan kazandı

Ermenistan'da parlamento seçimlerinde ön sonuçlar açıklandı. Parlamentoya dört siyasi güç giriyor.

Mevcut Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 49,81'ini (727 bin 160 oy) aldı.

Oyların yüzde 23,29'unu (340 bin 62) iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu, yüzde 9,94'ünü (145 bin 97) eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı, yüzde 4'ünü (58 bin 368) Müreffeh Ermenistan Partisi elde etti.

Ermeni basını mevcut oy oranlarına göre 105 sandalyeli mecliste Sivil Sözleşme Partisinin 61, Güçlü Ermenistanın 28, Ermenistan İttifakının 11 ve Müreffeh Ermenistan Partisinin de 5 koltuğa sahip olacağını bildirdi.

Buna göre Paşinyan, parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlamış durumda ancak anayasa değişikliği için desteğe ihtiyacı olacak.

Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

“Azerbaycan ile barışı kurumsallaştırmalıyız, Türkiye ile sınır açılmalı”

Paşinyan sabah saatlerinde ön seçim sonuçlarının açıklanmasıyla kameraların karşısına geçti. “Bu tarihi bir zaferdir” dediği bir basın açıklaması yaptı. Ermenistan halkının barış, bölgesel kalkınma ve iş birliği lehine oy kullandığını söyledi. Seçim öncesi söylemlerini tekrarladı.

Armenpress’in aktardığına göre Paşinyan, Türkiye’den bir gazetecinin Türkiye ve Azerbaycan’a hangi mesajı vermek istediğine ilişkin sorusunu basın toplantısında yanıtladı.

“Ermenistan halkı, tamamlanan parlamento seçimlerinde barış ve bölgesel kalkınma ile iş birliği yönünde oy kullandı. Hem Türkiye’den hem de Azerbaycan’dan buna olumlu karşılıklar geleceğini umuyorum.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmalıyız. Türkiye ile sınırımızı açmalıyız; daha doğrusu Türkiye sınırı açmalıdır. Ayrıca diplomatik ilişkiler tesis etmeliyiz.

Bu vesileyle, Ermeni ürünlerinin ithalat ve ihracatı için Ahılkelek-Kars demiryolunun açılması yönündeki karar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Türkiye ile çok olumlu bir ivme yakaladık. Ancak diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırın tamamen açılması için bu süreci sürdürmemiz gerekiyor.”

Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan’ın barış anlaşmasını daha önce parafe ettiğini de hatırlattı.

“Bu anlaşmayı imzalamalıyız. Bölge açısından dönüştürücü nitelikte olan TRIPP projesini de mümkün olan en kısa sürede başlatmalıyız. Bu, bölgemizdeki ablukanın aşılması anlamına gelecektir. Bu son derece önemli bir gelişmedir; çünkü bölgemiz bir çıkmaz olmaktan çıkıp bir kavşak noktasına dönüşecektir.” ifadelerini kullandı.

AB ile ilişkiler

Paşinyan, ülkesinin Avrupa Birliği ile yakınlaşma politikasını sürdüreceğini, ancak aynı zamanda Avrasya Ekonomik Birliği üyeliğini ve örgüt içindeki faaliyetlerini devam ettireceğini de söyledi.

Rusya’nın İzvestiya gazetesinden bir basın mensubunun Ermenistan yönetiminin Avrupa Birliği ile yakınlaşma politikasını sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin sorusunu Paşinyan şöyle yanıtladı:

“Avrupa Birliği ile yakınlaşma politikamızı sürdüreceğiz. Ancak aynı zamanda Avrasya Ekonomik Birliği’ne katılımımızı ve üyeliğimizi de devam ettireceğiz. Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye diğer ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Elbette, Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde iş birliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağız.”

Paşinyan, Ermenistan’da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından Batılı liderlerden herhangi biriyle görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya ise, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü, ancak bunun resmî olmayan bir görüşme olduğunu belirtti. Başbakan ayrıca, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile de gayriresmî bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Avrupa Konseyi: Ermenistan halkı barış, istikrar ve bölgesel iş birliğini seçti

Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, Ermenistan’da düzenlenen parlamento seçimlerinde Sivil Sözleşme Partisi’nin elde ettiği zafer dolayısıyla Başbakan Nikol Pashinyan’ı tebrik etti. Costa, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ermenistan halkı barış, istikrar ve komşularla daha güçlü iş birliğine dayalı bir gelecek için oy kullandı. Sonuçlar dolayısıyla Nikol Paşinyan’ı tebrik ediyorum. Ermenistan’ın dayanıklılığını, istikrarını ve refahını güçlendirmedeki rolünüzle gurur duyabilirsiniz.

Ermenistan ve Avrupa Birliği, insanlar arasında daha güçlü bağlar ve enerji, ticaret ve dijitalleşme alanlarında yeni fırsatlar inşa ediyor. Güçlü iş birliğimiz, tüm bölge için daha barışçıl ve müreffeh bir geleceğe katkı sağlıyor.”

(Mİ/HA)