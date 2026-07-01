Erdoğan: "Muhalefet Aleviler üzerinden siyaset yapmasın"

7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde, Beştepe'deki son Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısına başkanlık etti.

Erdoğan, toplantı sonrasında yaptığı uzun basın açıklaması metnindeki, rutin propaganda ve icraatın içinden kabilinden doğrulanamayan açıklamalar dışında, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüşmesi konusunda bilgi verdi.

Polonya'yla savunma işbirliği

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefini 15 milyar dolara yükselttiklerini söyledi.

Görüşmede savunma sanayii iş birliği ile Rusya-Ukrayna savaşı ve İran krizinin de ele alındığını belirten Erdoğan, her iki çatışmanın da “adil bir barışla” sona ermesi gerektiğini ifade etti; ayrıca Polonya’nın Filistin’de iki devletli çözüme verdiği desteğin güçlenmesini beklediklerini söyledi.

Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarında üç başlık öne çıktı

* Yeni ticaret hacmi hedefimizi 15 milyar dolara çıkardık. * Rusya-Ukrayna Savaşı ile İran krizinin adil bir barışla sona ermesi gerektiğini vurguladık. * Polonya’nın iki devletli çözüme desteğini önemsiyoruz.

İsrail'le atışma

Erdoğan, İsrail yönetimini Gazze’deki sivil ölümlerinden sorumlu tutarak uluslararası kamuoyunun eleştirilerine yanıt verdi. Osmanlı Devleti'nden devralınan "Ermeni Soykırımı" mirasına ilişkin suçlamaları reddeden Erdoğan, ülkenin mazlumlara kapı açan bir gelenekten geldiğini savundu.

Erdoğan'ın İsrail-Gazze konusundaki açıklamalarında öne çıkan başlıklar şunlardı:

*73 bin masum Gazzelinin kanı olan cinayet şebekesinin iftiralarını kaale almıyoruz. * Bizim tarihimizde ne soykırım vardır ne sömürgecilik. * Gazze’deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye’ye iftira atıyorlar.

"Muhalefet Aleviler üzerinden siyaset yapamaz biz yaparız"

Erdoğan, Muharrem ayı dolayısıyla Alevi toplumuna yönelik sempati ifadeleri dile getirdi. Hükümetin Alevi toplumuna yönelik reformlar gerçekleştirdiğini savunan Erdoğan, ana muhalefetin ise, parti içi tartışmalarında Alevi yurttaşları siyasi tartışmaların parçası hâline getirdiğini öne sürdü. Toplumsal kutuplaşmaya izin vermeyeceklerini söyledi.

Erdoğan Alevi toplumu bahsinde şunları öne çıkardı:

* Biz milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapıyoruz. * Hepimiz aynı devletin vatandaşı, aynı milletin fertleriyiz. * Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalıdır. * Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine göz yummayız.

"Savunma sanayi ihracatında ilk 11 ülke arasındayız"

Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayi üretimi ve ihracatında büyümeyi sürdürdüğünü belirterek, ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç edildiğini söyledi. Romanya’ya teslim edilen korveti bu sürecin dönüm noktalarından biri olarak niteledi.

Uydu teknolojileri stratejik zorunluluk

Erdoğan, Türkiye’nin uzay ve haberleşme alanındaki projelerini değerlendirdi. Yeni nesil haberleşme ve gözlem uyduları üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek uzay teknolojilerinin ulusal güvenlik açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Venezuela’ya arama kurtarma ekipleri

Erdoğan, Venezuela’da meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’nin AFAD koordinasyonunda arama-kurtarma ekipleri ve askerî nakliye uçakları gönderdiğini açıkladı. Türkiye’nin insani yardımlarını sürdüreceğini söyledi: “Türk milleti Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir.” dedi.

(AEK)