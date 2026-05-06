EMO İzmir: Süs havuzlarında denetimsizlik ölüme yol açıyor

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi, yaz ayları öncesi süs havuzları ve yüzme havuzlarındaki elektrik tehlikesine dikkat çekti: "Mevzuat güncellenmedi, denetim başlamadı, ihmaller sürüyor."

EMO İzmir Şubesi, park, bahçe ve meydanlardaki süs havuzlarında yaşanan elektrik kaynaklı ölümlerin "önlenebilir" olduğunu vurguladı.

Mevzuat standardı karşılamıyor

Açıklamada, mevcut Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin bilimsel standartları karşılamadığı, havuzların elektrik tesisatına dair zorlayıcı hükümler içermediği belirtildi.

Oda, özellikle çocukların serinlemek için girdiği süs havuzlarının denetimsizlik nedeniyle "tuzağa dönüştüğünü" ifade etti.

Denetim eksikliği

EMO’ya göre kazaların temel nedeni tasarım, projelendirme, imalat, devreye alma ve denetim süreçlerinde gerekli teknik önlemlerin alınmaması.

Açıklamada, elektrik tesislerinin uzman elektrik-elektronik mühendislerince projelendirilmesi, standartlara uygun malzeme kullanılması ve periyodik denetimlerin düzenli yapılması gerektiği söylendi.

EMO, 30 mA eşikli kaçak akım koruma rölelerinin tesislerde mutlaka bulunması ve bu cihazların teknik ölçüm cihazlarıyla periyodik olarak test edilmesi gerektiğini belirtti.

Oda, süs havuzları başta olmak üzere tüm tesislerin “TS HD 60364-7-702” standardına uygun hale getirilmesini istedi.

Güvenlik kriterlerini karşılamayan süs havuzlarının elektriğinin derhal kesilmesi çağrısı yaptı.

Bakanlığa çağrı, yurttaşlara uyarı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na da Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin güncellenmesi için başlatılan çalışmanın tamamlanması çağrısında bulundu.

EMO İzmir, yurttaşlara teknik denetiminden emin olunmayan süs havuzlarına çocukların temas etmemesi uyarısında bulundu.

