ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.05.2026 11:46 6 Mayıs 2026 11:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.05.2026 12:19 6 Mayıs 2026 12:19
Okuma Okuma:  2 dakika

EMO İzmir: Süs havuzlarında denetimsizlik ölüme yol açıyor

Yaz ayları öncesi uyarı yapan Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, özellikle çocukların temas ettiği süs havuzlarında kaçak akım rölesi, periyodik denetim ve standartlara uygun tesisat zorunluluğuna dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
EMO İzmir: Süs havuzlarında denetimsizlik ölüme yol açıyor

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi, yaz ayları öncesi süs havuzları ve yüzme havuzlarındaki elektrik tehlikesine dikkat çekti: "Mevzuat güncellenmedi, denetim başlamadı, ihmaller sürüyor."

EMO İzmir Şubesi, park, bahçe ve meydanlardaki süs havuzlarında yaşanan elektrik kaynaklı ölümlerin "önlenebilir" olduğunu vurguladı.

Mevzuat standardı karşılamıyor

Açıklamada, mevcut Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin bilimsel standartları karşılamadığı, havuzların elektrik tesisatına dair zorlayıcı hükümler içermediği belirtildi.

Oda, özellikle çocukların serinlemek için girdiği süs havuzlarının denetimsizlik nedeniyle "tuzağa dönüştüğünü" ifade etti.

EMO: Hatay'da on binler 48-72 saattir elektriksiz
EMO: Hatay'da on binler 48-72 saattir elektriksiz
5 Ocak 2026

Denetim eksikliği

EMO’ya göre kazaların temel nedeni tasarım, projelendirme, imalat, devreye alma ve denetim süreçlerinde gerekli teknik önlemlerin alınmaması.

Açıklamada, elektrik tesislerinin uzman elektrik-elektronik mühendislerince projelendirilmesi, standartlara uygun malzeme kullanılması ve periyodik denetimlerin düzenli yapılması gerektiği söylendi.

EMO, 30 mA eşikli kaçak akım koruma rölelerinin tesislerde mutlaka bulunması ve bu cihazların teknik ölçüm cihazlarıyla periyodik olarak test edilmesi gerektiğini belirtti.

Oda, süs havuzları başta olmak üzere tüm tesislerin “TS HD 60364-7-702” standardına uygun hale getirilmesini istedi.

Güvenlik kriterlerini karşılamayan süs havuzlarının elektriğinin derhal kesilmesi çağrısı yaptı.

Hatay'da iki çocuğun ölümüne tepki: Elektrik altyapısı bile düzgün kurulamıyor
Hatay'da iki çocuğun ölümüne tepki: Elektrik altyapısı bile düzgün kurulamıyor
9 Ocak 2024

Bakanlığa çağrı, yurttaşlara uyarı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na da Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin güncellenmesi için başlatılan çalışmanın tamamlanması çağrısında bulundu.

EMO İzmir, yurttaşlara teknik denetiminden emin olunmayan süs havuzlarına çocukların temas etmemesi uyarısında bulundu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
izmir elektrik mühendisleri odası havuz enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git