Ekvador’da 10 eyalette OHAL ilan edildi

*Noboa daha önce de şiddet olayları nedeniyle üç kez OHAL ilan etmişti. Ekvador İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülke, 2025 yılında yaklaşık 9 bin 300 cinayet vakasıyla tarihinin en yüksek cinayet sayısına ulaştı ve Latin Amerika'da en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri haline geldi.

*Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, artan güvenlik sorunları ve ciddi iç karışıklık nedeniyle 10 eyalet ve 3 kasabada 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkede artan güvenlik sorunları ve “ciddi iç karışıklık” gerekçesiyle 10 eyalet ile 3 kasabada olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Karar, güvenlik güçlerine kamu düzenini sağlamak ve suçla mücadele kapsamında geniş yetkiler veriyor.

AA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Noboa’nın imzaladığı kararnameyle 10 eyalet ve 3 kasabada 60 gün süreyle OHAL uygulanmasına karar verildi. Kararnamede, alınan kararın “ciddi iç karışıklık” nedeniyle güvenlik güçlerinin bölgelerde etkin müdahale yapabilmesini amaçladığı belirtildi.

OHAL kapsamında güvenlik güçlerine “iç güvenliği sağlama, kamu düzeni ile vatandaşların güvenliğini yeniden tesis etme, sürdürme ve kontrol altında tutma” yetkisi verildi. Düzenlemenin, halkın hak ve özgürlüklerini olumsuz etkileyen suç ve yasa dışı faaliyetlerle mücadeleyi hedeflediği kaydedildi.

Kararnameyle birlikte konut dokunulmazlığına ilişkin bazı kısıtlamalar da getirildi. Buna göre güvenlik güçleri, yasa dışı faaliyet yürütüldüğünden şüphelenilen özel konutlara müdahale edebilecek ve bu alanlara girebilecek.

Noboa, daha önce de ülkede artan şiddet olayları nedeniyle farklı dönemlerde üç kez OHAL ilan etmişti.

Ekvador İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülke, 2025 yılında yaklaşık 9 bin 300 cinayet vakasıyla tarihinin en yüksek cinayet sayılarına ulaştı. Artan şiddet olayları, Ekvador’u Latin Amerika’da en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri haline getirdi.

(EMK)