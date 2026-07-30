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YT: Yayın Tarihi: 30.07.2026 09:43 30 Temmuz 2026 09:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.07.2026 10:03 30 Temmuz 2026 10:03
Okuma Okuma:  1 dakika

Ekonomik kriz derinleşirken kamunun seyahat giderleri için 14,6 milyar TL ödendi

Yılın ilk altı ayında kamu adına gerçekleştirilen seyahatlerin yol, yemek ve konaklama gideri için 14,6 milyar TL’lik yolluk ödemesi yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ekonomik kriz derinleşirken kamunun seyahat giderleri için 14,6 milyar TL ödendi
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Genelgelerde en çok altı çizilen kamu seyahatleri, 2026 yılının ilk yarısında da bütçeyi yutmaya devam etti. Tasarruf tedbirlerinin etkisizliğini ortaya koyan kamunun seyahat giderleri, 2026 yılının henüz ilk yarısında 15 milyar TL'ye dayandı.

Faturalar kabarıyor

Giderek derinleşen ekonomik kriz, yurtiçi ve yurtdışında kamu adına gerçekleştirilen seyahatleri durduramadı. 2026 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen kamu seyahatlerinin faturası kesildi. Kamunun yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri için yaptığı yolluk harcamasının, fahiş seviyelerde gerçekleştiği görüldü. Temmuz 2024'te yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin dahi durduramadığı yolluk harcamaları 2025 yılında, 28 milyar 815 milyon 727 bin TL oldu. 

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, kamu kurumlarınca yurtiçi ve yurtdışında görevlendirilen personelin yol, yemek ve konaklama masrafları için Ocak-Haziran 2026 döneminde toplam 14 milyar 606 milyon 474 bin TL harcandı.

Artış devam ediyor

Kamunun yolluk giderinde yıllar itibarıyla yaşanan çarpıcı artış da bütçe verilerine yansıdı. 

2021-2026 döneminde kamu adına gerçekleştirilen görevlerin yolluk masrafı, dönemlere göre şöyle sıralandı:

2021: 2 milyar 523 milyon TL

2022: 5 milyar 91 milyon TL

2023: 11 milyar 810 milyon TL

2024: 19 milyar 470 milyon TL

2025: 28 milyar 815 milyon TL

2026 (Ocak-Haziran): 14 milyar 606 milyon TL

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
kamu harcamaları Ekonomi ekonomik kriz
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