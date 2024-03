Ekoloji Birliği: Silvan’daki atıklar hangi faaliyet sonucu oluştu?

Diyarbakır'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol kuyusunda, sondaj çalışmaları sırasında gaz sıkışması nedeniyle 23 Şubat’ta meydana gelen patlamada bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Patlamayı haber alarak olay yerine gitmeye çalışan işçi yakınları Bağdere mevkiinde trafik kazası geçirdi ve üç kişi yaralandı.

“Madenciliğin neden olduğu kırımlar”

“Konunun muhatabı kurumlar kamuoyunu tüm detayları ile aydınlatmak zorundadır,” diyen Ekoloji Birliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi:

“Kapitalist madencilik politikaları ile tıpkı İliç gibi hem emek hem de ekoloji alanındaki saldırılar her gün can yakmaya ve can almaya devam ediyor. Yok edici madenciliğin neden olduğu kırımlar, bürokrat ve siyasiler eliyle olağanlaştırılmaya çalışılıyor. Gelinen noktada gezegenimiz şirketlerin para kazanma hırsının yol açtığı kırımları onaramaz halde. Bu hakikat karşısında bilim insanları ve ekolojistlerin çözüm önerisi nettir: Geri dönülmez sınıra gelmeden, yaşayan tüm canlıların yok olmasına neden olan bu politikalardan vazgeçmelidir.

“Olayın ardından TPAO tarafından yapılan açıklamada ‘Daha önce kazılmış, günümüzde ise atık su kuyusu yapılmak üzere operasyon başlatılan Duru-1 kuyusunda’ ifadesi yer almaktadır. Söz konusu ifadede yer alan atık su konusu açıklığa kavuşturulmalıdır.”

Sorular

Ekoloji Birliği’nin şirketin ve yetkililerin yanıtlamasını istediği sorulardan bazıları şöyle: