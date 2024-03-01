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Yayın Tarihi: 1 Mart 2024 11:02
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2024 11:02
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Ekoloji Birliği: Silvan’daki atıklar hangi faaliyet sonucu oluştu?

Ekoloji Birliği, bir hafta önce Silvan’daki petrol kuyusunda meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybettiği patlamanın detaylarının aydınlatılmasını talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ekoloji Birliği: Silvan’daki atıklar hangi faaliyet sonucu oluştu?
Fotoğraf: Rûdaw

Diyarbakır'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol kuyusunda, sondaj çalışmaları sırasında gaz sıkışması nedeniyle 23 Şubat’ta meydana gelen patlamada bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Patlamayı haber alarak olay yerine gitmeye çalışan işçi yakınları Bağdere mevkiinde trafik kazası geçirdi ve üç kişi yaralandı.

“Madenciliğin neden olduğu kırımlar”

“Konunun muhatabı kurumlar kamuoyunu tüm detayları ile aydınlatmak zorundadır,” diyen Ekoloji Birliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi:

“Kapitalist madencilik politikaları ile tıpkı İliç gibi hem emek hem de ekoloji alanındaki saldırılar her gün can yakmaya ve can almaya devam ediyor. Yok edici madenciliğin neden olduğu kırımlar, bürokrat ve siyasiler eliyle olağanlaştırılmaya çalışılıyor. Gelinen noktada gezegenimiz şirketlerin para kazanma hırsının yol açtığı kırımları onaramaz halde. Bu hakikat karşısında bilim insanları ve ekolojistlerin çözüm önerisi nettir: Geri dönülmez sınıra gelmeden, yaşayan tüm canlıların yok olmasına neden olan bu politikalardan vazgeçmelidir.

“Olayın ardından TPAO tarafından yapılan açıklamada ‘Daha önce kazılmış, günümüzde ise atık su kuyusu yapılmak üzere operasyon başlatılan Duru-1 kuyusunda’ ifadesi yer almaktadır. Söz konusu ifadede yer alan atık su konusu açıklığa kavuşturulmalıdır.”

Sorular

Ekoloji Birliği’nin şirketin ve yetkililerin yanıtlamasını istediği sorulardan bazıları şöyle: 

  • Açıklamada yer alan atıklar hangi faaliyet sonucu oluşmuştur? Nereden getirilmektedir?
  • Türkiye son dönemde yurt dışından atık alımında dünya birincisi olan bir ülkedir. Depolanacak atıklar, bertarafı imkânsız olan bu atıkları da içermekte midir?
  • Yeraltına depolanan atıkların yer altında su akiferlerine ulaşma riskine karşı hangi önlemler alınmıştır? Atıkların, yeraltı sularına karışma ihtimalinin yüksekliğine karşın bu denli vahşice yapılması nasıl açıklanabilir?
  • Daha önce benzer amaçlı atık depolama amacıyla kullanılan kuyu/kuyular var mıdır? Patlama meydana gelen deşarj noktası gibi kaç kuyuda bu çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır? (TY)
Diyarbakır Silvan petrol sondaj işçi ölümleri
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