İliç’teki kayıp dokuz işçi hakkında ne biliyoruz?

İliç altın madeni liç yığının bir bölümündeki kayma sonucu 13 Şubat’ta şlam (tesisten çıkan kimyasal atık) altında kalan dokuz işçiye hâlâ ulaşılamadı.

İşçilerle ilgili 21 Şubat'ta açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikinci bir kayma tehlikesi nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına "ara verildiğini" duyurdu.

İLİÇ ALTIN MADEN SAHASINDA ÇÖKME İlhan Cihaner: Devlet tüm kurumlarıyla bu yağmacı sistemin arkasında duruyor

Yığın altında kalan ve hâlâ kendilerine ulaşılamayan işçilerin isimleri ile altın madeni sahasındaki görevleri şöyle:

Ramazan Çimen, Anagold Madencilik’te kırıcı süpervizörüydü. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mezunu.

Facebook’ta fotoğrafını paylaşan akrabası Atilla Doğangün: “Halamın oğlu Ramazan Çimen, Erzincan'da yaşanan kazada hâlâ enkazın altında. Dualarınızı esirgemeyin. Rabbim çocuklarına bağışlasın nur yüzlü abim.”



Fahrettin Keklik, Anagold Madencilik’te idari işler personeliydi.

Gazeteci Ferit Demir'in videosunu paylaştığı Keklik'in yakını şöyle diyor: "Bu adamlar beni zorla sendikaya dön diye tehdit ediyor dedi. Fahrettin Keklik şu anda göçüğün altında. Bunlar Allah mı oldu? Biz insanız, bizim hakkımız, hukukumuz yok mu? Bu kadar acımız, bu kadar öfkemiz varken burada dolaşmasınlar. Zaten bizi susturan, bu hale getiren onlar. Onlarla işbirliği yaptılar, biz sesimizi çıkarmaya çalıştığımız zaman susturdular. Devlet gelip işçiye soracak, sorduğu zaman da 'sus, seni işten atarım' diyor. Mühendisi bireysel olarak tehdit ediyor, işten atıyor, işçiyi de susturuyor!"

Kenan Öz, Anagold Madencilik’te kırıcı süpervizörüydü. Facebook sayfasında tek bir fotoğraf var, o da İliç altın madeninden.

Uğur Yıldız, taşeron Çiftay Şirketi’nde kamyon şoförüydü. ANKA'ya konuşan yakınları madende "mecburiyetten" çalıştığını ve ayrılmaya çalıştığını söyledi.

Mehmet Kazar, taşeron Asil Keklik Şirketi’nde operatörüydü. Osmaniyeli.

Şaban Yılmaz, taşeron Asil Çöpler Şirketi’nde kepçe operatörüydü. Ailesi de Erzincanlı.

Adnan Keklik, ana firma Anagold Madencilik’te ADR kıdemli süpervizörüydü. Facebook sayfasında futbol, Erzincan ve Hasret Gültekin paylaşımları yer alıyor.

Abdurrahman Şahin, taşeron Kar-Sa Şirketi’nde borulama ekibindeydi. Sivas'ın Kangal ilçesi, Yaylacık köyünden.

Hüseyin Kara, taşeron Kar-Sa Şirketi’nde borulama ekibindeydi. Marmara (Silivri) Cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yaparken ihraç edildi. Beş yıl önce beraat etti; ancak göreve iade edilmedi. Sivas’ın Gürün ilçesi Tepecik Köyü doğumlu.

* İşçilerin fotoğraflarına, işçilerin Facebook, Instagram ve LinkedIn hesaplarından eriştik. (TY/VC)