Ekoloji örgütlerinden İliç suç duyurusu

Türkiyeli ekoloji örgütleri, bugün Türkiye’nin pek çok kentinde, 13 Şubat’ta İliç altın madeninde yaşanan facianın sorumluları hakkında suç duyurusu yapmak için bir araya geldi.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bir araya gelen ekoloji aktivistleri, “Kaza değil katliam! Ekokırım suç mahalli: İliç” pankartı açtı.

İklim Adaleti Koalisyonu (İAK) aktivistlerinden İlksen Dinçer Baş’ın okuduğu basın açıklamasında Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, yöneticileri ve çalışanları ile gereken idari önlemleri almayan, denetim yapmayan olaya yol açan izin ve ruhsatları veren kamu görevlilerinin tespit edilmesi, yapılacak soruşturma sonucunda, tespit edilen şüphelilerin atılı suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.

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Suçlar

Ekoloji örgütlerinin hakkında suç duyurusunda bulunduğu yetkililer arasında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da var.

Örgütlerin suç duyurusunda yer alan suçlar ise şöyle:

"Şüpheli Anagold Madencilik San. ve Tic.A.Ş. tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni işletmesinde yığın liç sahasının kayması/çökmesi ve geniş bir alana yayılması sonucu;

1-Çok sayıda insanı öldürme (TCK madde 81, 85/2),

2-“İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla” Çevreyi kasten kirletme (TCK madde 181/1,4,5),

3-Görevi kötüye kullanma (Kamu görevlileri yönünden) (TCK madde 257)

4-Tespit edilecek diğer suçlar."

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