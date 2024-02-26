Ekoloji örgütlerinden İliç suç duyurusu
Türkiyeli ekoloji örgütleri, bugün Türkiye’nin pek çok kentinde, 13 Şubat’ta İliç altın madeninde yaşanan facianın sorumluları hakkında suç duyurusu yapmak için bir araya geldi.
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bir araya gelen ekoloji aktivistleri, “Kaza değil katliam! Ekokırım suç mahalli: İliç” pankartı açtı.
İklim Adaleti Koalisyonu (İAK) aktivistlerinden İlksen Dinçer Baş’ın okuduğu basın açıklamasında Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, yöneticileri ve çalışanları ile gereken idari önlemleri almayan, denetim yapmayan olaya yol açan izin ve ruhsatları veren kamu görevlilerinin tespit edilmesi, yapılacak soruşturma sonucunda, tespit edilen şüphelilerin atılı suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.
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Suçlar
Ekoloji örgütlerinin hakkında suç duyurusunda bulunduğu yetkililer arasında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da var.
Örgütlerin suç duyurusunda yer alan suçlar ise şöyle:
"Şüpheli Anagold Madencilik San. ve Tic.A.Ş. tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni işletmesinde yığın liç sahasının kayması/çökmesi ve geniş bir alana yayılması sonucu;
1-Çok sayıda insanı öldürme (TCK madde 81, 85/2),
2-“İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla” Çevreyi kasten kirletme (TCK madde 181/1,4,5),
3-Görevi kötüye kullanma (Kamu görevlileri yönünden) (TCK madde 257)
4-Tespit edilecek diğer suçlar."
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Dokuz işçi
İliç altın madeni liç yığının bir bölümündeki kayma sonucu şlam (tesisten çıkan atık) altında kalan dokuz işçiye hâlâ ulaşılamadı.
İşçilerle ilgili 21 Şubat'ta açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikinci bir kayma tehlikesi nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına "ara verildiğini" duyurdu.
Yığın altında kalan ve hâlâ kendilerine ulaşılamayan işçilerin isimleri ile altın madeni sahasındaki görevleri şöyle:
Abdurrahman Şahin ve Hüseyin Kara taşeron Kar-Sa Şirketi’nde borulama ekibinde, Şaban Yılmaz taşeron Asil Çöpler Şirketi’nde kepçe operatörü, Fahrettin Keklik ana firma Anagold Madencilik’te idari işler personeli, Ramazan Çimen ve Kenan Öz ana firma Anagold Madencilik’te kırıcı süpervizörü, Adnan Keklik ana firma Anagold Madencilik’te ADR kıdemli süpervizörü, Uğur Yıldız taşeron Çiftay Şirketi’nde kamyon şoförü, Mehmet Kazar taşeron Asil Keklik Şirketi’nde operatör. (TY)