Eğitim-İş, üç tarihi okulun öğrencilerine iadesi için dava açtı

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), İstanbul’un tarihi yarımadasında bulunan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cağaloğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Suphipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencilerine ve öğretmenlerine iade edilmesi talebiyle dava açtığını duyurdu.

Sendikanın açıklamasına göre üç okul, deprem riski gerekçesiyle tadilata alındı. Güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasına rağmen öğrenciler ve öğretmenler eğitim gördükleri binalara dönemedi.

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Güçlendirme tamamlandı, öğrenciler okullarına dönemedi

Eğitim-İş, söz konusu okulların yalnızca eğitim yapıları olmadığını; Cumhuriyet hafızasını, kamusal eğitim anlayışını ve İstanbul’un eğitim mirasını temsil ettiğini vurguladı.

Okul binalarının kuruluş amaçlarına uygun biçimde yeniden eğitim hizmetine açılmasını isteyen sendika, “Bu yapıların gerçek sahipleri öğrenciler ve öğretmenlerdir” dedi.

Eğitim-İş, dava sürecinin yanı sıra konuyla ilgili bütün yasal yollara başvuracağını ve okulların yeniden öğrenciler ile öğretmenlerin kullanımına açılması için süreci sonuna kadar takip edeceğini bildirdi.

(NÖ)