Dünya Kupası: Arjantin, İngiltere'yi son dakikalarda yenerek finale yükseldi

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseldi. ABD'nin Atlanta kentinde oynanan karşılaşmada ikinci yarıda geriye düşen son dünya şampiyonu, son bölümlerde bulduğu iki golle maçı çevirerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

İngiltere, Anthony Gordon'un golüyle öne geçmesine karşın, 1-0 üstünlüğü geriye yaslanarak koruma taktiğinde başarılı olamadı. Arjantin, Enzo Fernández'in beraberlik golüyle oyuna ortak olurken, uzatma dakikalarında Lautaro Martínez'in kaydettiği gol Güney Amerika temsilcisine final biletini getirdi. Lionel Messi gol atamadı ancak her iki golün hazırlanmasındaki belirleyici katkısıyla takımının finale yükselmesinde başrolü oynadı.

Arjantin kupa tarihinde yedinci kez ve üst üste ikinci kez finale yükselerek son kupadan bu yana istikrarlı performansını sürdürdü. İngiltere ise 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası daha kazanma arzusunu gene ertelemek zorunda kaldı.

Karşılaşma, saha dışındaki yankılarıyla da dikkat çekti. Arjantin ve İngiltere arasındaki Dünya Kupası mücadeleleri, 1982 Falkland (Malvinas) Savaşı'nın bıraktığı tarihsel izler ve Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'yi iki golle safdışı edişinin sembolik anlamı dolayısıyla uzun yıllardır sportif rekabetin ötesine taşınıyor.

Arjantin'in galibiyeti sosyal medyada ve çok sayıda ülkedeki futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle Latin Amerika'da ve Küresel Güney'in birçok ülkesinde karşılaşma, kıtasal bir boy ölçüşme olarak izlendi. Kutlamalar İngiltere'nin elenmesinden çok, Arjantin'in yeniden dünya futbolunun tepesine yükselmesi ve Lionel Messi'nin kariyerinin son yıllarını bir Dünya Kupası şampiyonluğuyla taçlandırma şansını ustaca oyunuyla yakalamasının yarattığı sempati etrafında şekillendi.

İngilitere basını ise sonucu daha çok kaçırılan final fırsatı, son dakikalarda yapılan savunma hataları ve teknik tercihlerin bedeli olarak değerlendirdi.

Arjantin, 19 Temmuz'da oynanacak finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek. İngiltere ise üçüncülük maçında Fransa ile mücadele edecek.

(AEK)