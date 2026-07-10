Dün tahliye olan Papara'nın kurucusu Karslı, bugün gözaltına alındı

Yasa dışı bahis’ ve “kara para aklama” soruşturması kapsamında 30 Mayıs 2025'te tutuklanan ve şirketine TMSF tarafından el konulan elektronik para kuruluşu Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı, 7 Temmuz'da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakkında tahliye kararı verildi. Dün tahliye olan Karslı, bugün tekrar gözaltına alındı.

Papara’ya yasa dışı bahis soruşturması: Sahibi gözaltında, şirkete kayyım atandı

Savcılık itiraz etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Karslı, gözaltına alındı. Elektronik para ve ödeme kuruluşu Papara hakkında, yasa dışı bahis için para trafiğine aracılık etme ve suç örgütlerinin gelirlerini aklama suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etmiş, şirkete el konulmuştu. Türkiye Emlak Katılım Bankası, TMSF'nin satışa çıkardığı şirketi devralmıştı.Kaynak: Dün tahliye edilmişti: Papara'nın eski sahibi Ahmet Faruk Karslı gözaltına alındı

30 Mayıs 2025 tarihinde tutuklanan Karslı, 7 Temmuz'da hakkında tahliye kararı verilen Karslı, dün tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen kara para davasında tahliye edilen Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Karslı, emniyet güçlerince gözaltına alındı. Yapılan açıklamada şunlar denildi: “İstanbul 2.Asliye Ceza mahkemesince görülmekte olan bir davada sanık Ahmet Faruk Karslı’nın 07.07.2026 tarihli celsede tahliyesine karar verilmiş ise de Cumhuriyet Başsavcılığımızca tahliye kararına yapılan itiraz neticesinde sanık hakkında 11. Ağır ceza mahkemesince yakalama kararı düzenlenmiş olup sanık 10.07.2026 tarihinde yakalanmıştır.”

Ne olmuştu?

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Karslı, bugün gözaltına alındı. Elektronik para ve ödeme kuruluşu Papara hakkında, yasa dışı bahis için para trafiğine aracılık etme ve suç örgütlerinin gelirlerini aklama suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etmiş, şirkete el konulmuştu. Türkiye Emlak Katılım Bankası, TMSF'nin satışa çıkardığı şirketi devralmıştı.Kaynak: Dün tahliye edilmişti: Papara'nın eski sahibi Ahmet Faruk Karslı gözaltına alındı.

(FY)