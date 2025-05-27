Papara’ya yasa dışı bahis soruşturması: Sahibi gözaltında, şirkete kayyım atandı

Türkiye merkezli elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu Papara’ya bugün sabah saatlerinde ‘yasa dışı bahis’ operasyonu düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili bir açıklama yaparak Papara Elektronik Para AŞ'nin ‘yasa dışı bahis’ suçunun işlenmesini kolaylaştırdığını iddia etti. Operasyonda şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Savcılık, soruşturmanın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kurulan örgüte üye olmak’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet’ suçlamasıyla yürütüldüğünü duyurdu.

Papara’nın yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmeleri olduğunu belirtti.

Merkez Bankası, MASAK ve başka kurumlardan alınan raporlara göre, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara'nın sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığını iddia eden savcılık, şirketin bu suçu işlenmesini ve suçun işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığını savundu.

102 hesap tespit edildi

Savcılık, Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102'sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığını, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğunu, söz konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığını, devamında ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığını iddia etti.

Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin de yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içinde olduğunu belirtip "Bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır." dedi.

Papara'nın yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiğini belirten savcılık, bu doğrultuda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti.

Şirketlere kayyım atandı

Ayrıca soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı aktarılan açıklamada, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı kaydedildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre Papara üzerinden yapılan yasa dışı bahis işlemi tutarı 12 milyar 879 milyon 558 bin TL.

Flash TV'nin sahibi halen tutuklu

14 Mart'ta yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'yasa dışı bahis' soruşturmasında polis Flash TV, Pozitifbank, Payfix’in arasında olduğu 23 şirkete operasyonb düzenlemiş ve örgütün lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork'u gözaltına almıştı. Kork çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kitap önerisi Gazeteci Murat Ağırel, Kırmızı Kedi Yayınevi’den çıkan ‘Kirli Çark’ kitabında milyarlarca dolar kara paranın dolaştığı yasadışı bahis ve online kumar sistemini anlatmıştı. Yasadışı bahsin Türkiye’deki uyuşturucu kaçakçılığı kadar büyük bir kirli para kaynağına dönüştüğünü belirten Ağırel, suç örgütlerinin bu parayla yükseldiğini, yeni suç faaliyetlerini finanse ettiğini, suç gelirlerinin aklandığı büyük sistemler kurduğunu belirtmişti. Devletin içindeki kirli yapılar da bu çarktan beslendiğini yazmıştı. Ağırel kitabın tanıtımı için şu cümleleri kaleme almıştı: Sanal bahis ilk bakışta basit bir oyun gibi görünebilir. Bir tıkla değişen oranlar, ekranda dönen renkli simgeler... Ancak bu cazip görünen dünyanın yüzeyini kazıdığınızda, altından organize bir suç ağı çıkar. Aslında her bahis, kaybetme zincirinin ilk halkasını oluşturur. Bu sistem, oyuncuları adım adım kendine bağlar. Başlangıçta yalnızca basit bir üyelik ve küçük bir yatırım gerekir. Hatta ilk başta kazandırır gibi görünür; ancak bir süre sonra kayıplar başlar. Her kayıp, oyuncunun kazanma arzusunu daha da körükler. Kaybettikçe daha fazla oynarsınız. Oynadıkça batarsınız. Bu tip oyunlarda kasa daima kazanır ve kayıplar yalnızca para ile sınırlı kalmaz. Umudun en büyük tuzaklardan biri olduğunu unutmayın. Bazen gözlerinizi kapattığınızda size kazandıracağını düşündüğünüz bu umut, aslında kayıplarınızı daha da derinleştiren en büyük hırsızdır. Kitabın yayınevi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

(HA)