Dört bir yanda Kızıldere anması

Devrimci 78’liler Federeasyonu öncülüğünde Karşıyaka Mezarlığı’nda yapılan anmada kortejler halinde Mahir Çayan’ın mezarına gidildi, karanfiller bırakıldı ve konuşmalar yapıldı. Devrimci 78’liler adına yapılan konuşmada devrimci mücadelenin önderlerine sahip çıktıkları ifade edilirken bu tarihin kendileri için bir gurur kaynağı olduğu belirtildi.

Cihan Alptekin'in köyünde anma

Kızıldere'de 30 Mart 1972'de Mahir Çayan ve arkadaşlarıyla birlikte yaşamını yitiren Cihan Alptekin, 54'ünci ölüm yıl dönümünde Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol köyündeki mezarı başında anıldı. Anmaya Sol Parti, Emek Partisi (EMEP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), CHP, Proleter Devrimci Duruş (PDD), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Halkevi temsilcilerinin yanı sıra Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün ile Artvin'in Hopa ilçesinden çok sayıda yurttaş katıldı. Yoğun yağmur altında gerçekleşen anma töreni, bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Anmada "Mahir Hüseyin Ulaş, kurtuluşa kadar savaş", "Kızıldere son değil, savaş sürüyor" ve "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atıldı.



Anmada konuşan 1970'li yıllarda öldürülen devrimcilerden Sinan Taylan'ın annesi ise "Büyüyen çocuklardan Cihan'ın bizde çok özel yeri vardı. Aynı şekilde Mahir'in de öyle. Ayrılıklar olmuştu. En son Dev-Genç kongresinde ben oğlum Sinan Taylan'a hamileydim. Ayrılıklar başladığı halde biz Mahir'in Dikimevi'ndeki evinde, annesinin evinde kalmıştık. Onlar güzel yol arkadaşlarımızdı. Artık 80 yaşına geldik, önümüzdeki sene gelebilir miyiz bilmiyorum. Ama önümüzdeki sene hedefimiz Kızıldere'yi yine anmak" ifadelerini kullandı.

Dev-Gençliler gözaltında

Anma için Kızıldere köyüne doğru yola çıkan Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD), Almus Kaymakamlığı’nın yasaklama kararı ve yol boyu kolluk engellemeleri ile karşılaştı. DGD, 30 Mart’ın yıldönümünde Kızıldere’de olacaklarını duyurmuştu. Almus Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından bir yasaklama kararı yayımlanması ile birlikte Tokat İl Jandarma Komutanlığı bölgeye giriş çıkışlarda kontrol noktaları kurdu. Zile, Almus, Turhal’dan Kızıldere’ye giden tüm yollar jandarma tarafından kapatıldı. Yürüyüşe geçen DGD üyelerine jandarma jop ve biber gazıyla saldırdı. 78 eylemci işkenceyle gözaltına alındı, başından yaralanan bir eylemcinin yüzü kanlar içerisinde kaldı.

İsrail konsolosluğuna yürüyüş

THKP-C ve THKO savaşçılarının Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyündeki direnişte katledilmesinin 54. yılında NATO ve Emperyalist Savaş Karşıtı Gençlik Birliği İstanbul’da İsrail Konsolosluğu’na yürüdü. Levent Metro çıkışı önünde polis tarafından ablukaya alınan gençlerin yürüyüşü engellenmek istendi. Engelleme girişimini boşa düşüren gençler, ablukaya rağmen konsolosluk önüne yürüdü.

Gençler yürüyüş sırasında attıkları “Emperyalistler, işbirlikçiler, Efraim Elrom’u unutmayın!” sloganıyla Mahirlerin İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom’u kaçırıp öldürdüklerini hatırlattı.

