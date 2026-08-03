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YT: Yayın Tarihi: 03.08.2026 16:53 3 Ağustos 2026 16:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.08.2026 16:58 3 Ağustos 2026 16:58
Okuma Okuma:  1 dakika

Dizi çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, “Asırlık Gece” adlı belgesel dizi projesinin çekimleri nedeniyle 3, 4 ve 5 Ağustos geceleri Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası yönüne trafiğe kapatılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dizi çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak
Fotoğraf: AA
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İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılacak dizi çekimleri nedeniyle geçici trafik düzenlemesine gidildiğini duyurdu. Köprünün Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası yönü, 3 gece boyunca belirli saatlerde araç trafiğine kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, “Asırlık Gece” adlı belgesel dizi projesinin çekimleri kapsamında bu gece Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası istikametine trafiğe kapatıldı.

Sürücüler, polis ekipleri tarafından alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

3 gece sürecek

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre köprü, 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde saat 01.00 ile 05.00 arasında Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası yönüne kapalı olacak.

Trafik düzenlemesinin, çekimlerin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla uygulandığı belirtildi.

Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için seyahatlerini planlarken kapanış tarih ve saatlerini dikkate almaları gerektiğini bildirdi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
15 temmuz şehitler köprüsü dizi belgesel çekimleri trafik İstanbul Valiliği
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