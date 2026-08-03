Dizi çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılacak dizi çekimleri nedeniyle geçici trafik düzenlemesine gidildiğini duyurdu. Köprünün Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası yönü, 3 gece boyunca belirli saatlerde araç trafiğine kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, “Asırlık Gece” adlı belgesel dizi projesinin çekimleri kapsamında bu gece Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası istikametine trafiğe kapatıldı.

Sürücüler, polis ekipleri tarafından alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

3 gece sürecek

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre köprü, 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde saat 01.00 ile 05.00 arasında Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası yönüne kapalı olacak.

Trafik düzenlemesinin, çekimlerin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla uygulandığı belirtildi.

Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için seyahatlerini planlarken kapanış tarih ve saatlerini dikkate almaları gerektiğini bildirdi.

(FY)