Diyarbakır’da “Mıgırdiç Margosyan Hatıra Evi” açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ermeni Surp Küçük Kilise Hıdır İlyas ve Surp Gregos Kiliseleri Vakfı ile Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) işbirliğinde hayata geçirilen Margosyan Hatıra Evi, dün (19 Nisan) Surp Gregos Kilisesi’nde açıldı.

Açılış törenine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun’un yanı sıra DİTAV Diyarbakır Şube Başkanı Şeyhmus Diken, Başpiskopos Aram Ateşyan, Diyarbakır Ermeni Surp Küçük Kilise Hıdır İlyas Surp Gregos Kiliseleri Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Ev; yazarın yaşamını, hafızasını ve kentle kurduğu bağı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Bucak: Margosyan’ı kendi evinde yeniden ağırlıyoruz

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin aktardığına göre, açılışta konuşan Eş Başkan Serra Bucak, şöyle dedi:

“Bizim için kıymetli, duygusal ve önemli bir an. Niye diyecek olursanız, biz büyük yazar Mıgırdiç Margosyan’ı evinde ağırlıyoruz bugün. Sevdikleriyle, onu okuyan genç arkadaşlarla, Ermeni halkıyla, Kürt halkıyla, Süryani halkıyla biz Mıgırdiç Margosyan’a bugün yeniden bir daha merhaba diyoruz bu küçük mekânda. Belki mekân küçük ama bu kilise, onun evi.

“Bize düşen, bugünden itibaren genç arkadaşlara, genç edebiyat severlere, onun gibi yazmak isteyenlere, Kürtçe yazmak isteyenlere, Ermenice yazmak isteyenlere, farklı dillerde yazmak isteyenlere bu kentin, bu mekânın çok dilli, çok etnisiteli, çok kültürlü bir mekân olduğunu yeniden yeniden hatırlatmak; bu coğrafyanın farklı kadim kültürleriyle, farklı dilleriyle, farklı topluluklarıyla pekâlâ bir arada demokratik, barışçıl bir yaşam içerisinde yaşayabileceğini ve buna dair bir iradenin olduğunu yeniden yeniden hatırlatmaktır.”

Programda DİTAV Diyarbakır Şube Başkanı Şeyhmus Diken, Başpiskopos Aram Ateşyan ve Vakıf Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından eş başkanlar ve beraberindekiler, hatıra evini gezdi.