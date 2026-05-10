HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.05.2026 16:02 10 Mayıs 2026 16:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.05.2026 16:04 10 Mayıs 2026 16:04
Okuma Okuma:  1 dakika

Diyarbakır’da Kürt Dil Bayramı etkinlikleri koşuyla başladı

Anadilde eğitimin önemine dikkat çekilen etkinlik, çekilen halaylarla sona erdi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf:MA

Diyarbakır’da, 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin açılışı koşu yarışıyla yapıldı.

15 Mayıs: Kürtçenin yaşama hakkına adanmış bir gün
17 Mayıs 2025
15 Mayıs 1932, Kürt dili açısından önemli bir dönüm noktası. O gün, Kürt aydınları ve dilbilimciler Celadet Ali Bedirxan ve Rewşan Bedirxan öncülüğünde Latin alfabesiyle yayımlanan ilk Kürtçe dergi olan Hawar (Çığlık) Şam’da yayın hayatına başladı. Hawar dergisi, Kürt dilinin yazılı hâle gelmesinde ve standartlaşmasında önemli bir rol oynadı.

MA'nın geçtiği habere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yarış, Yenişehir ilçesindeki Sümerpark’tan başlayarak Şeyh Said Meydanı’nda sona erdi. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarış öncesinde konuşan Kültür ve Sanat Daire Başkanı Zeynep Yaş, Anneler Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında, “Bu koşuyu dilimizi yaşatan ve koruyan annelere adıyoruz. Onlar kültürümüzün ve dilimizin taşıyıcısıdır” ifadelerini kullandı.

Çocukların ön saflarda yer aldığı koşunun ardından katılımcılar, Şeyh Said Meydanı’nda “Bê ziman jiyan nabe” sloganıyla karşılandı. Anadilde eğitimin önemine dikkat çekilen etkinlik, çekilen halaylarla sona erdi.

Kentte 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı kapsamında düzenlenecek programların 24 Mayıs’a kadar devam edeceği belirtildi. Etkinlikler arasında dengbej divanı, yürüyüş, panel, tiyatro gösterileri ve şiir yarışmaları yer alıyor.

Haber Yeri
İstanbul
15 Mayıs Kürt Dil Bayramı 15 Mayıs Kürt Dil Günü
ilgili haberler
15 Mayıs: Kürtçenin yaşama hakkına adanmış bir gün
17 Mayıs 2025
/yazi/15-mayis-kurtcenin-yasama-hakkina-adanmis-bir-gun-307508
"FİLİSTİN SORUNU"NUN ÖZÜ
Nakba ya da "Felaket": 15 Mayıs 1948
15 Mayıs 2024
/haber/nakba-ya-da-felaket-15-mayis-1948-295443
HAWAR VE CELADET BEDİRXAN ANISINA
15 Mayıs "Kürt Dili Bayramı" Kürtlerin yaşadığı her yerde kutlanıyor
14 Mayıs 2024
/haber/15-mayis-kurt-dili-bayrami-kurtlerin-yasadigi-her-yerde-kutlaniyor-295391
Beştaş: 15 Mayıs sabahı, uzun süren bir darbenin bitişini kutlayacağız
9 Mayıs 2023
/haber/bestas-15-mayis-sabahi-uzun-suren-bir-darbenin-bitisini-kutlayacagiz-278414
İzmir’de 1 Mayıs: 15 Mayıs kutlamalarının fragmanı
1 Mayıs 2023
/haber/izmir-de-1-mayis-15-mayis-kutlamalarinin-fragmani-278034
“15 Mayıs’ta çifte bayram yaşamak dileğiyle”
20 Nisan 2023
/haber/15-mayis-ta-cifte-bayram-yasamak-dilegiyle-277574
PEN NORVEÇ'TEN RÖPORTAJ SERİSİ
DP'li Yücel: 15 Mayıs'ta kabustan uyanacağız
19 Nisan 2023
/haber/dp-li-yucel-15-mayis-ta-kabustan-uyanacagiz-277536
HDP: 15 Mayıs sabahı, yeni yaşamın inşasının ilk günü
13 Mart 2023
/haber/hdp-15-mayis-sabahi-yeni-yasamin-insasinin-ilk-gunu-275603
