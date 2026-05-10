Diyarbakır’da Kürt Dil Bayramı etkinlikleri koşuyla başladı

Diyarbakır’da, 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin açılışı koşu yarışıyla yapıldı.

15 Mayıs: Kürtçenin yaşama hakkına adanmış bir gün

Celadet Ali Bedirxan ve Rewşan Bedirxan öncülüğünde Latin alfabesiyle yayımlanan ilk 15 Mayıs 1932, Kürt dili açısından önemli bir dönüm noktası. O gün, Kürt aydınları ve dilbilimcilerveöncülüğünde Latin alfabesiyle yayımlanan ilk Kürtçe dergi olan Hawar (Çığlık) Şam’da yayın hayatına başladı. Hawar dergisi, Kürt dilinin yazılı hâle gelmesinde ve standartlaşmasında önemli bir rol oynadı.

MA'nın geçtiği habere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yarış, Yenişehir ilçesindeki Sümerpark’tan başlayarak Şeyh Said Meydanı’nda sona erdi. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarış öncesinde konuşan Kültür ve Sanat Daire Başkanı Zeynep Yaş, Anneler Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında, “Bu koşuyu dilimizi yaşatan ve koruyan annelere adıyoruz. Onlar kültürümüzün ve dilimizin taşıyıcısıdır” ifadelerini kullandı.

Çocukların ön saflarda yer aldığı koşunun ardından katılımcılar, Şeyh Said Meydanı’nda “Bê ziman jiyan nabe” sloganıyla karşılandı. Anadilde eğitimin önemine dikkat çekilen etkinlik, çekilen halaylarla sona erdi.

Kentte 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı kapsamında düzenlenecek programların 24 Mayıs’a kadar devam edeceği belirtildi. Etkinlikler arasında dengbej divanı, yürüyüş, panel, tiyatro gösterileri ve şiir yarışmaları yer alıyor.