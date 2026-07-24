DFG: Kutlamıyoruz, sansüre karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, basın üzerindeki ağır baskı ve sansür politikaları nedeniyle bugünü bir "bayram" olarak görmediklerini vurguladı.

Dernek, son altı ayda Özgür Basın kurumlarına dönük uygulanan dijital erişim engellerini bilanço çıkararak kamuoyuna duyurdu.

Türkiye’de sansürün ilk kez kaldırıldığı 1908 yılından bu yana her yıl 24 Temmuz'un önemine dikkat çekilen açıklamada; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1948 yılındaki kararıyla bu günün "Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü" olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

Günümüzde basın özgürlüğünün ağır saldırılar altında olduğuna işaret eden DFG, haberlerin engellendiği, gazetecilerin tutuklandığı ve yayın organlarının kapatıldığı bir iklimde 24 Temmuz’un ancak bir "direniş ve mücadele günü" olabileceğinin altını çizdi.

Açıklamada, sansür olgusunun yalnızca tekil bir haberin engellenmesinden ibaret olmadığı ifade edilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Sansürü yalnızca bir haberin engellenmesi olarak görmüyoruz. Sansür, halkın doğru ve özgür bilgiye ulaşma hakkına, gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabilme imkanına ve basın özgürlüğünün kendisine vurulan en büyük ketlerden biridir. Bu nedenle 24 Temmuz’u bir bayram değil, basın özgürlüğü ve hakikatin savunulması için bir mücadele günü olarak ele alıyoruz."

Cumhuriyet Gazetesi ve SOL Haber gibi yayınların da sansürden nasibini aldığına değinilen açıklamada, özellikle Özgür Basın geleneğini sürdüren kurumlara yönelik sansürün artık sistematik bir hal aldığı belirtilerek tüm basın meslek örgütleri ve demokratik kamuoyu ortak mücadeleye çağrıldı.

Son 6 ayın sansür bilançosu

DFG, açıklamasında son altı ay içerisinde dijital platformlarda ve haber sitelerinde uygulanan erişim engellerini ve kapatma kararlarını madde madde sıraladı:

*Mezopotamya Ajansı (MA): Ajansın X (Twitter) hesaplarına 8 Ocak, 21 Ocak, 5 Şubat, 11 Şubat, 27 Mart, 31 Mart, 6 Nisan ve 21 Mayıs tarihlerinde defalarca erişim engeli getirildi. 21 Ocak'ta mezopotamyaajansi43.com alan adı engellenirken; 4 Nisan'da Bluesky, 23 Nisan'da ise Instagram hesabı erişime kapatıldı.

*JİNNEWS: Ajansın Türkçe X hesabına 8 Ocak, 21 Ocak, 31 Ocak ve 27 Mart tarihlerinde çok sayıda engelleme getirildi. 21 Ocak'ta internet sitesi kapatılırken, süreç içerisinde Türkçe ve İngilizce X hesapları da erişim engelleriyle karşı karşıya kaldı.

*Yeni Yaşam Gazetesi: Gazetenin resmi X hesabı 21 Ocak ve 5 Şubat'ta BTK kararıyla engellendi. Dijital medya platformlarındaki @yeniyasamnews3 kullanıcı adlı X hesabı ile TikTok hesabı 18 Ocak'ta kapatılırken; 17 Nisan'da Facebook ve TikTok hesaplarına tamamen erişim engeli getirildi.

*Ajansa Welat & Azadiya Welat: Kürtçe yayın yapan Ajansa Welat’ın X hesabı 21 Ocak ve 27 Mart tarihlerinde engellenirken; Azadiya Welat’ın X hesabına da 21 Ocak’taki toplu engelleme kapsamında kısıtlama getirildi.

*Fırat Haber Ajansı (ANF): ANF’nin resmi X hesabı 30 Nisan ve 21 Haziran tarihlerinde erişime kapatıldı.

24 TEMMUZ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE GÜNÜ Gazetecinin ağzını açması, hapis ve eziyet demek!

BİA Medya Gözlem Veritabanı

(EMK)