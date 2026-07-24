Devrimci enternasyonalist Kozo Okamoto hayatını kaybetti

Japon Kızıl Ordusu’nun eski üyelerinden ve Filistin mücadelesine desteği nedeniyle “Ahmed el-Yabani” (Japon Ahmed) adıyla da tanınan Kozo Okamoto, dün (23 Temmuz) Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde hayatını kaybetti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yayımladığı taziye mesajında, 78 yaşındaki Okamoto’yu “Filistin devrimci hareketinin ayrılmaz bir parçası” ve “devrimci enternasyonalizmin simgelerinden biri” olarak nitelendirdi.

FHKC, Japonya’dan ayrılarak Filistin mücadelesine katılan Okamoto’nun yaşamının büyük bölümünü bu davaya adadığını ifade etti.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) de Okamoto’nun ölümünün ardından bir taziye mesajı yayımladı:

Hamas, Filistin halkının ve dünyanın özgür insanlarının huzurunda, fedakârlık ve özveriyle dolu bir hayatın ardından 23 Temmuz Perşembe günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta vefat eden Japon devrimci savaşçı Kozo Okamoto’nun ölümünü derin bir üzüntüyle karşılıyor.

Okamoto’yu “özgürlüğün simgesi” olarak nitelendiren Hamas, “Direnişin ve Filistin halkının adil davasına yönelik uluslararası dayanışmanın sembollerinden biri olarak hatırlanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kozo Okamoto hakkında

7 Aralık 1947’de Japonya’nın güneyindeki Kumamoto kentinde, yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi.

FHKC’nin açıklamasına göre botanik eğitimi aldı; İngilizce, İbranice, Arapça, Çince ve Rusça dâhil olmak üzere çeşitli diller öğrendi.

1970’lerin başında Japon Kızıl Ordusu’na katıldı. Şubat 1972’de Japonya’dan ayrılarak Lübnan’a gitti ve burada FHKC ile çalışmaya başladı.

İsrail ordusunun 1968 yılında Beyrut Havalimanı’na düzenlediği saldırıya karşılık, 30 Mayıs 1972’de Lod Havalimanı olarak bilinen bugünkü Ben Gurion Havalimanı’nda gerçekleştirilen silahlı saldırıya katıldı. FHKC ile birlikte planlanan bu eyleme katılan üç Japon Kızıl Ordusu üyesinden biriydi.

Fotoğraf: rfi.fr

Saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren diğer iki Japon Kızıl Ordusu üyesi olay yerinde öldü. Yaralı olarak yakalandı, yargılandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

FHKC’nin açıklamasında, İsrail cezaevlerinde geçirilen 13 yılın büyük bölümünde hücre hapsinde tutulduğu, işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı belirtildi.

20 Mayıs 1985’te İsrail ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık arasında yapılan ve “Celile esir takası” olarak bilinen anlaşma kapsamında serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından Lübnan’a yerleşti.

Lübnan makamları tarafından 1997’de ülkeye yasa dışı yollarla girmek, sahte pasaport kullanmak ve resmî belgede sahtecilik yapmak suçlamalarıyla tutuklandı. Üç yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezasının ardından Japonya’ya iade edilme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Görsel: Al-Mayadeen

Filistinli örgütlerin düzenlediği protestoların ardından Lübnan makamları tarafından 2000 yılında siyasi sığınma hakkı tanındı.

Japon makamlarınca aranmaya devam ederken hayatının geri kalanını büyük ölçüde kamuoyundan uzak biçimde Beyrut’ta geçirdi. FHKC tarafından, “Filistin davasına verdiği destek ve fedakârlıkları nedeniyle” 2016 yılında düzenlenen bir etkinlikle onurlandırıldı.