HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 14:54 25 Mart 2026 14:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 15:03 25 Mart 2026 15:03
Okuma Okuma:  3 dakika

Derin yoksulluk ağı ve ODI-BiKomşu’dan “Fatura dayanışması”

Kampanya, güvencesiz işlerde çalışan ailelerin ödenemeyen faturalarını karşılamayı ve çocukların temel ihtiyaçlardan mahrum kalmasını önlemeyi amaçlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Derin yoksulluk ağı ve ODI-BiKomşu’dan “Fatura dayanışması”

Derin Yoksulluk Ağı ile ODI-BiKomşu, derin yoksulluk içinde yaşayan ailelerin ödenemeyen faturalarına destek olmak amacıyla “Fatura Dayanışması”nı hayata geçirdi.

"Beslenmesini götüremediği için okula gitmek istemeyen çocuklar var"
15 Ocak 2026
“Beslenmesini götüremediği için okula gitmek istemeyen çocuklar var”
15 Ocak 2026

Yeni dayanışma modeli kapsamında, kağıt toplayıcılar, inşaat işçileri, gündelikçiler ve tekstil işçileri gibi günlük ve güvencesiz işlerde çalışan; birden fazla temel ihtiyacını karşılamakta zorlanan ailelerin birikmiş ve ödenemeyen faturalarının karşılanması hedefleniyor.

Hedef: Çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek

Proje ile derin yoksulluk içinde yaşayan 37 hanede bulunan 112 çocuğun ekonomik nedenlerle eğitimden kopmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çocukların elektriksiz, susuz ve internetsiz kalmaması için ihtiyaç sahipleriyle bu ihtiyaçları onlar adına karşılamak isteyen dayanışmacılar bir araya getiriliyor.

“Fatura Dayanışması”nın, temel hizmetlere erişimde yaşanan eşitsizlikleri azaltması ve çocukların yaşam koşullarını iyileştirmesi hedefleniyor.

"Çocuklarıma çöpteki meyveleri topladım, utanırsam aç kalırız"
27 Kasım 2025
"Çocuklarıma çöpteki meyveleri topladım, utanırsam aç kalırız"
27 Kasım 2025

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
yoksullar Derin Yoksulluk Ağı fatura desteği
