Derin yoksulluk ağı ve ODI-BiKomşu’dan “Fatura dayanışması”

Derin Yoksulluk Ağı ile ODI-BiKomşu, derin yoksulluk içinde yaşayan ailelerin ödenemeyen faturalarına destek olmak amacıyla “Fatura Dayanışması”nı hayata geçirdi.

“Beslenmesini götüremediği için okula gitmek istemeyen çocuklar var”

Yeni dayanışma modeli kapsamında, kağıt toplayıcılar, inşaat işçileri, gündelikçiler ve tekstil işçileri gibi günlük ve güvencesiz işlerde çalışan; birden fazla temel ihtiyacını karşılamakta zorlanan ailelerin birikmiş ve ödenemeyen faturalarının karşılanması hedefleniyor.

Hedef: Çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek

Proje ile derin yoksulluk içinde yaşayan 37 hanede bulunan 112 çocuğun ekonomik nedenlerle eğitimden kopmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çocukların elektriksiz, susuz ve internetsiz kalmaması için ihtiyaç sahipleriyle bu ihtiyaçları onlar adına karşılamak isteyen dayanışmacılar bir araya getiriliyor.

“Fatura Dayanışması”nın, temel hizmetlere erişimde yaşanan eşitsizlikleri azaltması ve çocukların yaşam koşullarını iyileştirmesi hedefleniyor.

"Çocuklarıma çöpteki meyveleri topladım, utanırsam aç kalırız"

