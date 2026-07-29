Demirtaş paylaşımı tutuklama gerekçesi sayılmıştı: DEM Parti’den tepki

İnşaat işçisi Furkan Oğlak, sosyal medya hesaplarında Selahattin Demirtaş ve Yılmaz Güney hakkında yaptığı paylaşımlar "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklama gerekçesi sayıldı.

Demirtaş paylaşımı tutuklama gerekçesi oldu

"Dilimizle yaşamda ısrar edeceğiz"

DEM Parti Gençlik Meclisi, Oğlak'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Açıklamada şunlara yer verildi:

"Barış ve demokratik toplum sürecinden geçtiğimiz bu dönemde yapılan bu ırkçı ve faşist saldırıyı kabul etmiyoruz. Bu saldırıya göz yuman ve saldıran kişiye dair cezasızlık politikası uygularken mağduru tutuklayan zihniyetin hangi faşizan akıldan beslendiğini biliyoruz.

'Kürt halkının dilinin, kültürünün ve tüm toplumsal değerlerinin yaşamın ve kamusal alanın her yerinde özgürce ifade edilip var olduğu bir atmosferde ancak demokratik entegrasyona ulaşılabilir.'

Bizler Dem Parti Gençlik Meclisi olarak bu uygulamalara karşı kendi dilimizde, kendi kültürümüzde yaşayacağımız demokratik yaşamda ısrar edecek; her yerde örgütlenecek, örgütleyeceğiz."

“Kürt halkının dilinin, kültürünün ve tüm toplumsal değerlerinin yaşamın ve kamusal alanın her yerinde özgürce ifade edilip var olduğu bir atmosferde ancak demokratik entegrasyona ulaşılabilir.” ⤵️ pic.twitter.com/wpYbdNKqmC — Dem Parti Gençlik Meclisi (@DemGenclk) July 29, 2026

(FY)