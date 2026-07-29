ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.07.2026 11:35 29 Temmuz 2026 11:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.07.2026 11:46 29 Temmuz 2026 11:46
Okuma Okuma:  1 dakika

Demirtaş paylaşımı tutuklama gerekçesi sayılmıştı: DEM Parti’den tepki

İnşaat işçisi Furkan Oğlak, Diyarbakır’dan Kastamonu'ya yaptığı yolculuk esnasında Kürtçe müzik dinlediği için ırkçı saldırıya uğradı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Oğlak, tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Demirtaş paylaşımı tutuklama gerekçesi sayılmıştı: DEM Parti’den tepki
Fotoğraf: MA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İnşaat işçisi Furkan Oğlak, sosyal medya hesaplarında Selahattin Demirtaş ve Yılmaz Güney hakkında yaptığı paylaşımlar "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklama gerekçesi sayıldı.

Demirtaş paylaşımı tutuklama gerekçesi oldu
Demirtaş paylaşımı tutuklama gerekçesi oldu
28 Temmuz 2026

"Dilimizle yaşamda ısrar edeceğiz"

DEM Parti Gençlik Meclisi, Oğlak'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Açıklamada şunlara yer verildi:

"Barış ve demokratik toplum sürecinden geçtiğimiz bu dönemde yapılan bu ırkçı ve faşist saldırıyı kabul etmiyoruz. Bu saldırıya göz yuman ve saldıran kişiye dair cezasızlık politikası uygularken mağduru tutuklayan zihniyetin hangi faşizan akıldan beslendiğini biliyoruz.

'Kürt halkının dilinin, kültürünün ve tüm toplumsal değerlerinin yaşamın ve kamusal alanın her yerinde özgürce ifade edilip var olduğu bir atmosferde ancak demokratik entegrasyona ulaşılabilir.'

Bizler Dem Parti Gençlik Meclisi olarak bu uygulamalara karşı kendi dilimizde, kendi kültürümüzde yaşayacağımız demokratik yaşamda ısrar edecek; her yerde örgütlenecek, örgütleyeceğiz." 

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Kürtçe müzik tutuklanma Selahattin Demirtaş DEM Parti açıklaması
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git