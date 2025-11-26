ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 26 Kasım 2025 08:57
 ~ Son Güncelleme: 26 Kasım 2025 09:00
2 dk Okuma

Diyarbakır’da 25 Kasım eylemi: Demokratik toplumu kadın özgürlüğüyle inşa edeceğiz

TJA aktivisti Sebahat Tuncel, kadın cinayetlerinin politik olduğuna dikkat çekti, “Şiddet bütün toplumu sarmış durumda, failleri koruyan sistemle mücadele etmek boynumuzun borcu” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Diyarbakır’da 25 Kasım eylemi: Demokratik toplumu kadın özgürlüğüyle inşa edeceğiz
Fotoğraflar: MA

Özgür Kadın Hareketi (TJA) öncülüğünde Diyarbakır’da  (Amed) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

MA'nın haberine göre, Eski Cezaevi önünden “Demokratik toplumla şiddetsiz özgür yaşama” şiarıyla başlayan yürüyüş, Ofis semtindeki AZC Plaza önüne kadar sürdü.

Siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kadın ile katledilen üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ailesi de yürüyüşe katıldı.

Kadınlar, katledilen kadınların fotoğraflarını taşıdı; “Kadınların ölmediği bir ülke hayal değil, siyasi bir irade meselesi”, “Kadın kırımına hayır”, “Kadın yoksulluğu politiktir” yazılı dövizler ve “Jin, jiyan, azadî”, “Kadınlar birlikte güçlü” sloganlarıyla yürüdü. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği üyesi gazeteciler de özgür basına dönük saldırılara dikkat çeken pankartlarıyla kortejde yer aldı.

AZC Plaza önünde açıklama yapan DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Ruçem Vefa Elyakut, kadınlara yönelik şiddetin devlet politikaları, cezasızlık ve erkek egemen sistemle beslendiğini belirterek iktidarı kadınları eve hapsetmekle eleştirdi. Rojin Kabaiş’e Adalet Komisyonları da Rojin’in ölümünün aydınlatılması için verdikleri mücadeleyi hatırlattı.

TJA aktivisti Sebahat Tuncel, kadın cinayetlerinin politik olduğuna dikkat çekti, “Şiddet bütün toplumu sarmış durumda, failleri koruyan sistemle mücadele etmek boynumuzun borcu” dedi. Erkek egemen sistem ve savaş politikalarına karşı yeni, demokratik bir toplum ve kadın özgürlüğü vurgusu yaptı: “Demokratik toplumu kadın özgürlüğüyle inşa edeceğiz, artık tabut taşımak istemiyoruz.”

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise “Jin, jiyan, azadî”nin sadece bir slogan değil, şiddet ve zulme karşı bir duruş olduğunu belirterek kalıcı barış, demokrasi ve kadınların öncülüğünde yeni bir yaşam çağrısı yaptı. Eylem, alkış, zılgıt ve sloganlarla sona erdi.

Nazlıaka'dan 25 Kasım'da genelge tepkisi: "Eylem planı kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm"
25 Kasım 2025
25 Kasım öncesi Taksim'de polis barikatları
25 Kasım 2025
Af Örgütü'nden 25 Kasım çağrısı: Protestolara katılanların güvenliği sağlanmalı
25 Kasım 2025
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
Uçan Süpürge'den 25 Kasım çağrısı: Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz
25 Kasım 2025
İl il 25 Kasım eylemleri: Öfkeni, isyanını, direncini al gel
23 Kasım 2025
Nazlıaka’dan 25 Kasım’da genelge tepkisi: “Eylem planı kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm”
25 Kasım 2025
25 Kasım öncesi Taksim’de polis barikatları
25 Kasım 2025
Af Örgütü'nden 25 Kasım çağrısı: Protestolara katılanların güvenliği sağlanmalı
25 Kasım 2025
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
Uçan Süpürge’den 25 Kasım çağrısı: Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz
25 Kasım 2025
İl il 25 Kasım eylemleri: Öfkeni, isyanını, direncini al gel
23 Kasım 2025
