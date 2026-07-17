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YT: Yayın Tarihi: 17.07.2026 09:35 17 Temmuz 2026 09:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.07.2026 09:40 17 Temmuz 2026 09:40
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DEM Parti İmralı Heyeti: Öcalan’la en kısa sürede görüşmeyi hedefliyoruz

Heyet, iki gün boyunca AKP ve MHP ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yazılı açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti İmralı Heyeti: Öcalan’la en kısa sürede görüşmeyi hedefliyoruz
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından dün (16 Temmuz) açıklama yaptı.

Heyet, açıklamasında 14 Temmuz’da AKP heyetiyle, 15 Temmuz’da ise Bahçeli ile süreç kapsamında gündemdeki konuları değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı Heyeti ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı Heyeti ile görüştü
16 Temmuz 2026

Açıklamada, görüşmelerde sürecin mevcut aşaması ile yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi ve ihtiyaçlara yanıt verecek nitelikte oluşturulması konularında fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

DEM Parti Basın Bürosu’nun aktardığına göre heyet, bu doğrultudaki istişarelerin süreceğini kaydederek, “Temaslarımızın ardından, İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan’la en kısa zamanda bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz,” dedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
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