ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 03.05.2026 19:00 3 Mayıs 2026 19:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.05.2026 19:09 3 Mayıs 2026 19:09
Okuma Okuma:  4 dakika

Diyarbakır’da Engelliler Onur Yürüyüşü: "Ayrı kafeler, parklar, okullar değil, birlikte yaşam"

Türkiye’nin ilk Engelliler Onur Yürüyüşü, “Onurlu bir yaşam herkesin hakkıdır” sloganıyla Diyarbakır’da yapıldı. Yürüyüşe farklı illerden dernekler, aktivistler, engelliler ve yakınları katıldı.

Yekta Armanc Hatipoğlu

Yekta Armanc Hatipoğlu

Yekta Armanc Hatipoğlu

Görseli Büyüt
Diyarbakır’da Engelliler Onur Yürüyüşü: "Ayrı kafeler, parklar, okullar değil, birlikte yaşam"
Fotoğraf: Yekta Armanc Hatipoğlu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Sur, Bağlar ve Kayapınar belediyelerinin çağrısıyla Türkiye’nin ilk Engelliler Onur Yürüyüşü bugün Diyarbakır’da gerçekleştirildi.

“Onurlu bir yaşam herkesin hakkıdır” sloganıyla düzenlenen yürüyüş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başladı ve Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda sona erdi.

İstanbul, İzmir, Van, Hatay ve Mersin gibi farklı illerden gelen yüzlerce kişi, yürüyüşte “Engelliler Onur Yürüyüşü - Bu onurda senin de izin olsun” yazılı Türkçe ve Kürtçe pankart açtı; “Sessizlik eksiklik değil, bir kimliktir”, “Bastonlar sokakta, hissedilebilir zemin nerede?”, “Sağlamcı, sokakta ne işin var?” ve “Ayrı kafeler, parklar, okullar değil birlikte yaşam” yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşe, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, ilçe belediye eş başkanları, DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu ile DEM Parti Engelliler Komisyonu Eş Sözcüsü Hatice Betül Çelebi de katıldı.

Yürüyüşün ardından Sümerpark’ta engellilerin, ailelerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin söz aldığı serbest kürsü kuruldu. Dernek temsilcileri ve aktivistler, engellilerin toplumsal yaşama erişimde karşılaştığı sorunları anlattı.

“Kentlerimizi erişilebilir kılmaya çalışıyoruz”

bianet’e konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, engellilere yönelik politikaların onurlu bir yaşam perspektifinden uzak olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Engellilere dair yıllardır yürütülen politikalar ne yazık ki onurlu bir yaşamdan uzak. Engellilerin varoluş meselesini hak temelli görmekten uzak. Yerel yönetimler olarak hak temelli bir anlayışla, engellilerin örgütlülüğünü esas alarak kentlerimizi erişilebilir kılmaya ve bu yaklaşımı pratik politikalara dönüştürmeye çalışıyoruz.”

“Gelecek sene yine buradayız”

Yürüyüş sonrasında çeşitli kurum temsilcileri de bianet’e konuştu.

DEM Parti Engelliler Komisyonu Eş Sözcüsü Hatice Betül Çelebi, “Yeti çeşitliliklerimiz için hiçbir şekilde özür dilemeyeceğiz, özür de talep etmeyeceğiz” dedi.

DEM Parti Engelliler Komisyonu Üyesi Sinan Ok, yürüyüşün gelecek yıl da yapılmasının planlandığını söyledi: “İlkini yaptığımız bu yürüyüş, bizim için hem duygusal hem de zor bir yürüyüş oldu. Her yerden güçlü bir katılım vardı. Gelecek sene mayısın ilk pazar günü yine buradayız.”

DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, “Onurlu, birlikte ve engelsiz bir yaşam için yürüyüş düzenleyeceğiz. Türkiye’de ilk defa yapılan bir yürüyüş bu” diye konuştu.

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ise, “Eşit insan, eşit toplum seviyesine ulaşıncaya kadar engellilerle birlikte mücadeleyi büyüteceğiz” dedi.

(YAH/VC)

Haber Yeri
İstanbul
Diyarbakır diyarbakır büyükşehir belediyesi Serra Bucak engelli hakları Engelliler Onur Yürüyüşü
Yekta Armanc Hatipoğlu
Yekta Armanc Hatipoğlu
tüm yazıları

Dicle Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi. Atölye BİA 2025 Temel Gazetecilik Atölyesi katılımcısı. Ekoloji, kadın, işçi ve öğrenci hakları üzerine çalışıyor. Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi.

ilgili haberler
DEM Parti Engelliler Komisyonu’ndan “Engelliler Onur Yürüyüşü” çağrısı
25 Nisan 2026
/haber/dem-parti-engelliler-komisyonundan-engelliler-onur-yuruyusu-cagrisi-319076
Göstermelik merhamet ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
6 Aralık 2025
/yazi/gostermelik-merhamet-ve-3-aralik-dunya-engelliler-gunu-314222
Engelliler eğitimde hangi sorunları yaşıyor? Çözüm önerileri ne ?
3 Aralık 2025
/haber/engelliler-egitimde-hangi-sorunlari-yasiyor-cozum-onerileri-ne-314141
DEM Parti her yıl Engelliler Onur Yürüyüşü düzenleyecek
1 Aralık 2025
/haber/dem-parti-her-yil-engelliler-onur-yuruyusu-duzenleyecek-314036
Engelliler Haftası kutlu olmasın
10 Mayıs 2025
/yazi/engelliler-haftasi-kutlu-olmasin-307289
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti Engelliler Komisyonu’ndan “Engelliler Onur Yürüyüşü” çağrısı
25 Nisan 2026
/haber/dem-parti-engelliler-komisyonundan-engelliler-onur-yuruyusu-cagrisi-319076
Göstermelik merhamet ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
6 Aralık 2025
/yazi/gostermelik-merhamet-ve-3-aralik-dunya-engelliler-gunu-314222
Engelliler eğitimde hangi sorunları yaşıyor? Çözüm önerileri ne ?
3 Aralık 2025
/haber/engelliler-egitimde-hangi-sorunlari-yasiyor-cozum-onerileri-ne-314141
DEM Parti her yıl Engelliler Onur Yürüyüşü düzenleyecek
1 Aralık 2025
/haber/dem-parti-her-yil-engelliler-onur-yuruyusu-duzenleyecek-314036
Engelliler Haftası kutlu olmasın
10 Mayıs 2025
/yazi/engelliler-haftasi-kutlu-olmasin-307289
diğer yazıları
11. Uluslararası Amed Tiyatro Festivali: “Barışı burada; Diyarbakır’da, Amed’de görüyorum”
28 Nisan 2026
11. Uluslararası Amed Tiyatro Festivali: “Barışı burada; Diyarbakır’da, Amed’de görüyorum”
İntörn hekimler çalışma koşulları ve statü belirsizliğinden şikayetçi
9 Nisan 2026
İntörn hekimler çalışma koşulları ve statü belirsizliğinden şikayetçi
Diyarbakırlıların ortak Newroz talebi barış ve özgürlük
18 Mart 2026
Diyarbakırlıların ortak Newroz talebi barış ve özgürlük
Kervanpınar’da GES tepkisi: “Bu alan geçim kaynağımız”
13 Mart 2026
Kervanpınar’da GES tepkisi: “Bu alan geçim kaynağımız”
KADINLAR ANLATIYOR: MÜCADELE, SİYASET, DAYANIŞMA-6
Diyarbakırlı kadınlar 8 Mart’ı karşılıyor: Sesimiz Amed surlarını aşsın
8 Mart 2026
Diyarbakırlı kadınlar 8 Mart’ı karşılıyor: Sesimiz Amed surlarını aşsın
Sayfa Başına Git