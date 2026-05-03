Diyarbakır’da Engelliler Onur Yürüyüşü: "Ayrı kafeler, parklar, okullar değil, birlikte yaşam"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Sur, Bağlar ve Kayapınar belediyelerinin çağrısıyla Türkiye’nin ilk Engelliler Onur Yürüyüşü bugün Diyarbakır’da gerçekleştirildi.

“Onurlu bir yaşam herkesin hakkıdır” sloganıyla düzenlenen yürüyüş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başladı ve Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda sona erdi.

İstanbul, İzmir, Van, Hatay ve Mersin gibi farklı illerden gelen yüzlerce kişi, yürüyüşte “Engelliler Onur Yürüyüşü - Bu onurda senin de izin olsun” yazılı Türkçe ve Kürtçe pankart açtı; “Sessizlik eksiklik değil, bir kimliktir”, “Bastonlar sokakta, hissedilebilir zemin nerede?”, “Sağlamcı, sokakta ne işin var?” ve “Ayrı kafeler, parklar, okullar değil birlikte yaşam” yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşe, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, ilçe belediye eş başkanları, DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu ile DEM Parti Engelliler Komisyonu Eş Sözcüsü Hatice Betül Çelebi de katıldı.

Yürüyüşün ardından Sümerpark’ta engellilerin, ailelerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin söz aldığı serbest kürsü kuruldu. Dernek temsilcileri ve aktivistler, engellilerin toplumsal yaşama erişimde karşılaştığı sorunları anlattı.

“Kentlerimizi erişilebilir kılmaya çalışıyoruz”

bianet’e konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, engellilere yönelik politikaların onurlu bir yaşam perspektifinden uzak olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Engellilere dair yıllardır yürütülen politikalar ne yazık ki onurlu bir yaşamdan uzak. Engellilerin varoluş meselesini hak temelli görmekten uzak. Yerel yönetimler olarak hak temelli bir anlayışla, engellilerin örgütlülüğünü esas alarak kentlerimizi erişilebilir kılmaya ve bu yaklaşımı pratik politikalara dönüştürmeye çalışıyoruz.”

“Gelecek sene yine buradayız”

Yürüyüş sonrasında çeşitli kurum temsilcileri de bianet’e konuştu.

DEM Parti Engelliler Komisyonu Eş Sözcüsü Hatice Betül Çelebi, “Yeti çeşitliliklerimiz için hiçbir şekilde özür dilemeyeceğiz, özür de talep etmeyeceğiz” dedi.

DEM Parti Engelliler Komisyonu Üyesi Sinan Ok, yürüyüşün gelecek yıl da yapılmasının planlandığını söyledi: “İlkini yaptığımız bu yürüyüş, bizim için hem duygusal hem de zor bir yürüyüş oldu. Her yerden güçlü bir katılım vardı. Gelecek sene mayısın ilk pazar günü yine buradayız.”

DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, “Onurlu, birlikte ve engelsiz bir yaşam için yürüyüş düzenleyeceğiz. Türkiye’de ilk defa yapılan bir yürüyüş bu” diye konuştu.

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ise, “Eşit insan, eşit toplum seviyesine ulaşıncaya kadar engellilerle birlikte mücadeleyi büyüteceğiz” dedi.

(YAH/VC)