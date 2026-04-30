HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.04.2026 08:27 30 Nisan 2026 08:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.04.2026 08:34 30 Nisan 2026 08:34
Okuma Okuma:  2 dakika

DEM Parti'den Hakkari/Colemêrg Belediye Eş Başkanı'na verilen hapis cezasına tepki

"Barışın can suyu adalettir. Adalet eksik olursa barış umutları yeşermez. Barış umutlarını söndürmemek için bu karardan derhal dönülmeli; kayyımlar tarihten silinmeli; hukuka ve demokratik siyasete yönelik müdahalelere son verilmelidir."

BİA Haber Merkezi

DEM Parti'den Hakkari/Colemêrg Belediye Eş Başkanı'na verilen hapis cezasına tepki
Görsel: DEM Parti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Hakkari / ColemêrgBelediye Eşbaşkanı Mehmet Sıddık Akış'a verilen hapis cezasına dair açıklama yaptı.

Yerine kayyım atanan Hakkari/Colemêrg Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a dünkü "örgüt yöneticiliği" iddiasıyla yargılandığı davada 19 yıl 6 ay hapis verildi. Duruşma sonrası, karar Akış'ı seçenler tarafından protesto edilmişti.

"Barışın cansuyu adalettir"

Tülay Hatimoğulları, şöyle dedi:

"Hakkâri Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış’a verilen 19 yıl 6 ay hapis cezası, apaçık siyasi bir karardır. Bu kararı da arkasındaki aklı da tanımıyoruz! Bu ceza; kayyım rejimine arka çıkan, demokratik siyaset alanının genişlemesi umutlarını azaltan anlayışın ürünüdür. Hakkâri halkının sandıkta ortaya koyduğu irade, bütün meşruiyetiyle ortadadır. Hiçbir karar, hiçbir ceza bu gerçeği değiştiremez. Barışın can suyu adalettir. Adalet eksik olursa barış umutları yeşermez. Barış umutlarını söndürmemek için bu karardan derhal dönülmeli; kayyımlar tarihten silinmeli; hukuka ve demokratik siyasete yönelik müdahalelere son verilmelidir.

"Hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz"

Tuncer Bakırhan şöyle dedi:

“Hakkari Belediye Eşbaşkanımız Mehmet Sıddık Akış’a verilen 19 yıl 6 ay hapis cezası, demokratik siyaset hakkına  açık bir yargı darbesidir. Önce kayyım atayıp sonra da hukuksuz bir ceza vermek Hakkari halkının iradesini yok sayma ve barış umutlarını dinamitleme çabasıdır. Her gün demokratik, özgür, adil bir ülke için yasal adımlar atılması çağrısı yaparken, Hakkari Belediye Eş Başkanımızı hukuksuz ve haksız cezalandırarak hangi mesaj verilmek isteniyor Toplumun barış ve demokratik çözüm beklentisinin bu kadar güçlü olduğu bir dönemde verilen bu karar, barış inancını yaralayan bir karardır. Hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Kimseye de eyvallah etmeyeceğiz.”

Hakkâri/Colemêrg Belediye Eş Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış Tülay Hatimoğulları-Oruç dem parti Tuncer Bakırhan
