Dedeoğulları Katliamı davası: "Bir aileyi yok etmek pahasına, kamu eliyle örgüt suçu işliyorsunuz"

Konya'nın Meram İlçesinde 30 Temmuz 2021 tarihinde ailesine yönelik ırkçı saldırıda 7 kişinin katledilmesine ilişkin, idarenin ihmali ve sorumluluğunun tespit ve tazmini talebiyle açılan davanın duruşması Konya Adliyesi 2'nci İdare Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Dedeoğulları ailesinin yakınları ile avukatlar ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) temsilcileri katıldı. Davalı taraf İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Dedeoğulları Ailesi’nin avukatı Karabulut: Deliller karartıldıktan sonra bozma talep edildi

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada ilk olarak söz alan Dedeoğlu Ailesi avukatlarından Atilla Kurt, dava sürecinin 2023'te başlamasına rağmen, hala gerekliliklerinin yapılmadığını belirtti.

"Katliamın kamusal boyutu var"

Dedeoğulları ailesine yönelik 12 Mayıs 2021'de gerçekleşen ilk saldırı sonrası gerekli yasal tedbirlerin alınmadığını vurgulayan Kurt, sonrasında yaşanan katliamı şu şekilde ifade etti:

"Mehmet Altun, 14 dakika içinde 7 kişiyi hedef alarak katlediyor. Bu katliam kameralara yansıdı. Tetikçi katil, amacına ulaştı. Kendisine dikte edileni yaptı. Ailenin hayatta kalan tek üyesi, 12 Mayıs saldırısının ardından eve kamera kuruyor. O görüntüler de yakılmış olsaydı bu dava faili meçhul olarak kalacaktı. Bu katliamın sosyolojik, kültürel ve kamusal boyutu vardır."

Fail Altun'un ilk saldırıdan sonra çeşitli kentlerde lüks otellerde konakladığını ve belli bir güzergahta gezdiğini ifade eden Kurt, "Profesyonel bir planlama ve kamunun desteğini gösteriyor. Evdeki kamera kayıtlarından alınan görüntü kayıtlarında 18.34-18.36 dakikaları arasındaki katliam görüntüleri yok ediliyor ve idari ve adli merciler 'Bunu görmezden gelelim' diyor" diye belirtti.

"Görevlilerin suistimali var"

Kurt, adli soruşturmada görev ve sorumluluk üstlenen görevlilerin suistimalinin bulunduğunu ve fail Altun'un cep telefonuna ait HTS kayıtlarında EGM, Ankara Emniyeti, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda sinyal verdiği tespit edildiğini hatırlattı:

"Bu kurumlardan tetikçinin korunduğuna ve delillerin yok edildiğine dair araştırma talep ettik. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, inceleme yaptıklarını ve bulguya ulaşılamadığı şeklinde yanıt verdi. Ancak İçişleri Bakanlığı herhangi bir yanıt vermedi. Cevap vermeyip bir an önce tazminat hesabına girdiler."

Kurt, fail Altun'un katliam öncesinde 29 Haziran 2021'de Ankara'ya gitmesinin ardından 30 Haziran'da HTS kayıtlarına göre EGM Destek Başkanlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından arandığını söyledi. Kurt, "İşsiz olarak bilinen, herhangi bir sigorta bulunmayan Mehmet Altun, 2017 yılında TMSF tarafından kayyım atanan Akdeniz Cam Alüminyum adlı şirketten düzenli ödemeler alıyor" dedi.

"Emniyet delil kararttı"

Fail Altun'un katliamın ardından 2 Ağustos'ta emniyeti arayarak gerçekleştirdiği 35 dakikalık telefon görüşmesine ait 2022'de hazırlanan tutanakta yaklaşık 15-20 dakikalık görüşme kaydının "anlaşılamadı" denilerek tahrif edildiğini hatırlatan Kurt, "Bu görüşmede tetikçi 'Bunlar insan değil. 7 kişiyi öldürdüm 5 kişiyi daha öldüreceğim' şeklinde pazarlık yapıyor. Olayın en önemli tutanağı emniyet tarafından tahrif ediliyor. Bu delil karartmadır" ifadelerini kullandı.

"Kamu eliyle örgüt suçu işliyorsunuz"

Kurt, failin katliam öncesi telefonunun Bozkır ilçesinde bıraktığına dikkat çekdi: "Kamera kayıtları olmasaydı telefonunu 100 km ötede bırakmıştı, 'ben orada değildim' diyecekti. Bu kurguyu kamusal destek olmadan gerçekleştirebilir mi? Emniyetin delil karartmaları, yasadışı müdahaleleri, yargının ve idarenin görevini hakkıyla yapamaması dolayısıyla adalete erişemiyoruz. Bu örgüt suçudur. Bir aileyi yok etmek pahasına, kamu eliyle örgüt suçu işliyorsunuz."

Mahkemeye defalarca dilekçe vererek araştırma talebinde bulunduğunu ancak herhangi bir cevap alamadığını da belirten Kurt, devamında şunları söyledi:

"Yaşam hakkını korumakla görevli ve sorumlun olan kurumlar, bu sorulara neden cevap vermez, neden görevini kötüye kullanmaya devam eder. Biz tazminat ile zenginleşme arayışında değiliz. Buradan alınacak tazminatın çocuk esirgeme kurumlarına bağışlanacağını belirttik. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal kurumlarının ihmal, ihlal ve suiistimalini anlatmaktan keyif almıyoruz."

"Polis, suçu işlerken yardımcı oldu"

Ardından söz alan aile avukatlarında Abdurrahman Karabulut da, şu beyanlarda bulundu:

"Emniyet ve kolluk görevlilerinin, delil karartma, suç ortaklarını koruma ve ortaya çıkarılmasına yönelik delil karartma bir şüpheden ibaret değil. Meslektaşım, delilleriyle birlikte ibraz ediyor. Emniyet müdürü, katliam gecesi yapacağımız açıklamada bizi yönlendirmeye çalıştı. Biz delillerin karartılmaya çalışılacağını anladık. Katliama dair iki dakikalık kamera kaydı silindi. O iki dakikanın silinmesi, katile yardımcı olanlar veya yönlendiren kişilerin korunmasına yönelik faaliyettir. Kolluk kamera kayıtlarını tahrif ederek delil karartmıştır. 35 dakikalık görüşme kaydı çözülmedi. Bu delil emniyet güçleri tarafından tahrif edildi. Tetikçi cezaevinde ailesi ile yaptığı görüşmenin ses kaydında 'Polis ifademde yardımcı oldu' diyor. İfade de yardımcı olan polis, bu suçu işlerken de yardımcı olmuştur."

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı avukatları ise beyanlara karşı davanın reddini talep etti. Mahkeme ileri bir tarihte kararını açıklamak üzere duruşmayı sonlandırdı.

Duruşma sonrası adliye önünde ailenin avukatları açıklama yapıldı. Mahkemenin vereceği karara dair endişelerinin olduğunu söyleyen avukat Atilla Kurt, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal sorumluluğunun gereğini yapmayacağını, yapmaktan kaçınacağının kaygısını taşıyoruz. Çünkü mahkeme de İçişleri Bakanlığı gibi bu incelemenin, soruşturmanın yapılmasını sağlamadı. Bu katliamın korunması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal kurumlarının yasal sorumluluğu konusunda bir karar vermesi gerekiyor. Mahkeme ya diyecek ki 'Ben bu suçun üstünün örtülmesine izin vermiyorum. Görev ve yetkini kötüye kullandın' diyecek ya da 'Ben de katliamları yapanları korumaya devam edeceğim' diyecek."

"Dört bir yanda adalet arıyoruz"

Sonrasında söz alan DEM Parti Milletvekili Ali Bozan, failin kamu görevlileri tarafından korunduğunu belirtti. Bozan, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında adliye önünde adalet aramaktayız. Dersim'de Gülistan Doku'ya ne oldu, Van'da Rojin Kabaiş'e ne oldu diyen bir aile var. Yeni Adalet Bakanı'na sesleniyoruz. Gülistan Doku'ya ne oldu sorusuna 'Soruşturmanın ucu nereye dokunursa dokunsun devam edeceğiz' demiştiniz. Aynı yaklaşımı Dedeoğulları katliamı için de bekliyoruz. Bu katliamın tüm failleri ortaya çıkarılana kadar 'adalet' demeye devam edeceğiz" diye konuştu.

(AB)