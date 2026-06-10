Çorum'da AKP ilçe başkanından gazeteciye tehdit

Çorum’da gazeteci Elvan Yılmaz, AKP Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz hakkında “tehdit” iddiasıyla Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Rota Çorum'un imtiyaz sahibi olan Yılmaz, 8 ve 9 Haziran’da yayımladığı haberlerin ardından Alagöz’ün kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Yılmaz, 8 Haziran'da AKP Mecitözü İlçe Başkanı Haşim Atmaca’nın görevden alındığı, parti kulislerinde Çorum’daki bazı ilçe başkanlıklarında da görev değişikliklerinin konuşulduğunu yazdı. Haberde, AKP Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz’ün de görevden alınması beklenen isimler arasında olduğu iddiasına yer verdi.

Yılmaz bir başka haberinde de Alagöz’ün, Merkez İlçe Başkanlığı görevinden ayrılarak İl Genel Meclisi üyeliğine geçmek ve ardından İl Genel Meclisi Başkanlığı için destek istemek istediği yönündeki kulis bilgilerini aktardı.

Takip etti

Yılmaz’ın savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesine göre tehdit olayı haberlerin yayınlanmasından sonra yaşandı.

Yılmaz, dilekçesinde Alagöz’ün haberin ardından kendisini telefonla aradığını, ancak telefonu açmadığını belirtti. Ertesi gün (9 Haziran Salı) 13.50 sıralarında Gazi Caddesi’nde yürürken Alagöz’ün kendisine doğru geldiğini gören Yılmaz, konuşmamak için bir gözlükçü dükkanına girdiğini, bir süre sonra dışarı çıktığında ise Alagöz’ün kendisine yöneldiğini ifade etti.

Yılmaz, Alagöz’ün kendisine, “Benim aleyhime neden haber yapıyorsun, ben eğer görevden alınırsam seni yaşatmam, seni sokakta gezdirmem, seni öldürürüm, bir daha haber yapmayacaksın” dediğini iddia etti.

MOBESE ve HTS kayıtlarının alınmasını istedi

Yılmaz, dilekçesinde olayın yaşandığı Gazi Caddesi’ndeki MOBESE kayıtlarının alınmasını talep etti.

Ayrıca Alagöz’e ait olduğunu belirttiği telefon numarasına ilişkin 8-9 Haziran tarihli arama, aranma ve baz istasyonu kayıtlarının incelenmesini istedi.

Yılmaz, dilekçesinde tehdidin yalnızca kişisel güvenliğine değil, gazetecilik faaliyetlerine de yönelik olduğunu belirterek Alagöz hakkında kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını talep etti.

“Kamuoyuna haber vermeyelim mi?”

Yılmaz, yaşananların ardından yaptığı değerlendirmede gazetecilik faaliyetinin hedef alındığını söyledi. “Ne yapmamız gerekiyor?” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

“Aldığımız duyumları yazmayalım mı? Habercilik yapmayalım mı? Kamuoyuna haber vermeyelim mi?”

Yılmaz, 37 yıldır gazetecilik yaptığını, siyasal gelişmeleri ve kamuoyunu ilgilendiren iddiaları haberleştirmenin mesleki sorumluluğu olduğunu ekledi.

(HA)