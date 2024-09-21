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Yayın Tarihi: 21 Eylül 2024 16:36
 ~ Son Güncelleme: 21 Eylül 2024 16:41
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AKP'li vekilden kendisini eleştiren gazeteci hakkında suç duyurusu

Çorum AKP Milletvekili Yusuf Ahlatcı, kendisine 'yetersiz' diyen gazeteci Elvan Yılmaz’a suç duyurusunda bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AKP'li vekilden kendisini eleştiren gazeteci hakkında suç duyurusu

AKP Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Rota Çorum Haber sitesi imtiyaz sahibi Elvan Yılmaz’ın, "Çorumlular yine mi kandırıldı?" başlığı ile yaptığı haberde, Çorum’a hızlı tren gelmemesini eleştirerek, AKP Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın yetersizliğinden Çorum’a hizmet gelmediğini belirterek, Ahlatcı’nın hizmet konusunda yetersiz kaldığı ve istekleri ile ilgili AKP Genel Merkezi tarafından dikkate alınmadığını kaydetti.

Yapılan haber üzerine, itibarının zedelendiğini ve kamuoyunda küçük düşürüldüğünü gerekçe gösteren Yusuf Ahlatcı, gazeteci Elvan Yılmaz hakkında Çorum Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Yılmaz: Sindirmek ve susturmak amaçlı

Karakolda ifade veren Yılmaz, Ahlatcı’nın suçlamasını kabul etmeyerek; hakkındaki iddialarla ilgili, yapılan suçlamanın kendisini sindirmek ve susturmak amaçlı olduğunu belirtti. (AD)

Haber Yeri
İstanbul
AKP
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