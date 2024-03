Colson Whitehead’in yeni romanı ‘Harlem Ritmi’ Türkçede

“Şehrinizin içinin dışına çıkarılması gerçek dışıydı. Tanıdığı sokakların şiddet yüzünden yabancı göründüğü ayaklanma günleri de gerçek dışı gelmişti. Amerika’nın haberlerde gördüklerinin aksine, ahalinin yalnızca bir kesimi tuğla, sopa ve gazyağı kullanmıştı. O dönemki yıkım şu anda önünde uzananla boy ölçüşemezdi, fakat tüm Harlem halkının öfkesini, umudunu ve hiddetini şişeleyip bombaya çevirseniz sonucu buna benzerdi.”

İki Pulitzer ödülü sahibi olan ABD’li yazar Colson Whitehead’in yeni romanı “Harlem Ritmi” (Harlem Shuffle) Begüm Kovulmaz çevirisiyle Siren Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Bir üçlemenin ilk romanı olan kitap, yayımlandığı yılın en iyileri listelerinde ilk sıralarda yer aldı.

Amerikan Ulusal Kitap Eleştirmenleri Ödülü adayları arasında yer alan “Harlem Ritmi”, Amerikan sivil haklar mücadelesinin en coşkulu yılları olan 1960’ların Harlem’ini ve burada kendilerine alan açmaya çalışan küçük çaplı soyguncular ile yerleşik düzende yer kapma yarışındaki saygın “üçkâğıtçıların” yaşamlarını anlatıyor.

Kitap toplumsal adaletsizlikleri, ırkçılık ve ayrımcılığı, sınıf farkını ve yükselme hırsını, dostluğu ve yaşam mücadelesini “Harlem’in en önemli önemsiz karakteri” Ray Carney’nin ekseninde anlatıyor.

Roman, döneme damgasını vuran sosyal ve siyasi olayları, şahsiyetleri ve caddeleriyle canlı bir Harlem portresi çiziyor ve Amerikan toplumunun değişen ve bir türlü değişemeyen yönlerine eleştirel bir ışık tutuyor.

Colson Whitehead hakkında

Çeşitli türlerde eserler veren ve edebi başarılarıyla tanınan ABD'li yazar. Özellikle romancılığıyla biliniyor. Guggenheim ve MacArthur Deha Bursu’na layık görüldü.

Eserleri arasında "Yeraltı Demiryolu" (The Underground Railroad), "Nickel Çocukları" (The Nickel Boys), "Bölge Bir" (Zone One), "Sag Harbor", "The Intuitionist" ve "John Henry Days" gibi kitaplar bulunuyor.

“Yeraltı Demiryolu” eseri, yazara Pulitzer Ödülü, Arthur C. Clarke Ödülü ve Ulusal Kitap Ödülü de dahil olmak üzere birçok önemli ödül kazandırdı. Eserleri genellikle Amerikan tarihine, toplumsal konulara ve insan deneyimine odaklanır.



11 Kasım 1969'da, New York City'de doğdu. (TY)