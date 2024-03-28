Colson Whitehead’in yeni romanı ‘Harlem Ritmi’ Türkçede

“Şehrinizin içinin dışına çıkarılması gerçek dışıydı. Tanıdığı sokakların şiddet yüzünden yabancı göründüğü ayaklanma günleri de gerçek dışı gelmişti. Amerika’nın haberlerde gördüklerinin aksine, ahalinin yalnızca bir kesimi tuğla, sopa ve gazyağı kullanmıştı. O dönemki yıkım şu anda önünde uzananla boy ölçüşemezdi, fakat tüm Harlem halkının öfkesini, umudunu ve hiddetini şişeleyip bombaya çevirseniz sonucu buna benzerdi.”

İki Pulitzer ödülü sahibi olan ABD’li yazar Colson Whitehead’in yeni romanı “Harlem Ritmi” (Harlem Shuffle) Begüm Kovulmaz çevirisiyle Siren Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Bir üçlemenin ilk romanı olan kitap, yayımlandığı yılın en iyileri listelerinde ilk sıralarda yer aldı.

Canlı bir Harlem portresi

Amerikan Ulusal Kitap Eleştirmenleri Ödülü adayları arasında yer alan “Harlem Ritmi”, Amerikan sivil haklar mücadelesinin en coşkulu yılları olan 1960’ların Harlem’ini ve burada kendilerine alan açmaya çalışan küçük çaplı soyguncular ile yerleşik düzende yer kapma yarışındaki saygın “üçkâğıtçıların” yaşamlarını anlatıyor.

Kitap toplumsal adaletsizlikleri, ırkçılık ve ayrımcılığı, sınıf farkını ve yükselme hırsını, dostluğu ve yaşam mücadelesini “Harlem’in en önemli önemsiz karakteri” Ray Carney’nin ekseninde anlatıyor.

Roman, döneme damgasını vuran sosyal ve siyasi olayları, şahsiyetleri ve caddeleriyle canlı bir Harlem portresi çiziyor ve Amerikan toplumunun değişen ve bir türlü değişemeyen yönlerine eleştirel bir ışık tutuyor.