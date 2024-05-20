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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2024 12:18
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2024 12:18
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Siren Yayınları’ndan yeni kitap: Dip Akıntıları

Bir şehrin portresi ile bir kadının içsel yolculuğu aynı pencerenin manzarasında nasıl kesişir? Yaşadığımız yerler, yaşamlarımızın akışını nasıl belirleyebilir?

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Siren Yayınları’ndan yeni kitap: Dip Akıntıları

Siren Yayınları’nın yeni kitabı “Dip Akıntıları” Yasemin Çongar çevirisiyle yayımlandı.

Sanat eleştirmeni Kirsty Bell, “Dip Akıntıları”nda penceresinden görünen manzaradan Berlin’in geçmişine, bir evliliğin bitiminden bir imparatorluğun yıkımına, Rosa Luxemburg’dan Christa Wolf, Walter Benjamin ve David Bowie gibi kent sakinlerine ve kent hafızasına, bir terzi hassasiyetiyle bir anlatı dokuyor. 

Birbirinin peşi sıra ve yan yana yaşanan hayatlar, bir kentin panoramasında geçmişten bugüne uzanıyor.

Berlin’de, eşi ve çocuklarıyla yeni taşındıkları evde aniden bir su sızıntısıyla karşılaşan anlatıcı, bu sorunla birlikte sadece evde değil, kendi hayatında da bir şeylerin birikip taştığını fark ediyor. 

“Dip Akıntıları” tarihsel bir döküm, mekân ruhuna bir saygı duruşu ve bir psikocoğrafya çalışması olduğu kadar kişisel ve toplumsal travmaları odağına alan bir anlatı.

Kitapla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın. (TY)

siren yayınları dip akıntıları Yasemin Çongar Kirsty Bell
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