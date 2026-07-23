Çin’de köpeklerin öldürülmesi sansürü aşarak küresel kampanyaya dönüştü

Çin’de, sokakta yaşayan Wang Wang adlı köpek ile yavrularının öldürülmesini gösteren görüntülerin haziran ayında sosyal medyada yayılması büyük tepki çekti.

Olayın üzerinden üç hafta geçmesine rağmen görüntüler Çin sosyal medyasında gündem olmaya devam ediyor. Kullanıcılar yaşanan şiddete tepki gösterirken, ülkede hayvanları kötü muameleye karşı koruyan yasaların çıkarılmasını talep ediyor.

Haziran sonunda yayılan görüntülerde, Guangdong eyaletinin Jieyang kentinde 14 yaşından küçük dört çocuğun üç yavru köpeğe sopalarla saldırdığı, ardından anneleri “Wang Wang”ı yakarak öldürdükleri görülüyor.

Olayın ardından Çin Komünist Partisi yönetimi, çocukların yaşları nedeniyle kamuoyunu yorum yapmamaya çağırdı ve bazı sosyal medya paylaşımlarını –çocukların yüzü görünmese de– kaldırmaya başladı. Yetkililer, “Kamuoyunu ilgili bilgileri yaymamaya, siber zorbalığı reddetmeye ve çocukların sağlıklı gelişimi için uygun bir ortam oluşturmaya davet ediyoruz,” açıklamasını yaptı.

Yönetim suça sürüklenen çocuklar hakkında ceza soruşturması yürütülmeyeceğini, bunun yerine “özel bir eğitim kurumuna” gönderileceklerini açıkladı.

Tüm engellemelere rağmen ise sosyal medyada #WangWang etiketi gündemde kalmayı sürdürüyor. Buna karşın çocukların yüzlerinin görüldüğü görüntüler ve doğrulanmamış fotoğraflar dolaşımda kalmaya devam ediyor. Bu durum, çocukların hedef gösterilmesi ve yanlış kişilerin teşhis edilmesi riskini de beraberinde getiriyor.

Times Square’den Taipei’ye uzanan kampanya

Öte yandan, devletin çocukları koruduğunu iddia eden sansür girişimleri, tepkiyi bastırmak yerine büyüttü. Hayvanların korunmasına yönelik yasal düzenleme çağrısı yapan bazı ünlü isimlerin paylaşımları da kaldırıldı.

Buna rağmen Çinli kullanıcılar ve hayvan hakları savunucuları geri adım atmadı. Bir kısmı, Wang Wang’ın hikâyesini uluslararası kamuoyuna duyurmak için yurt dışındaki hak savunucuları ile işbirliği yaptı.

Doğu Çin’de yaşayan ve “PL” rumuzunu kullanan bir hayvan hakları savunucusu BBC Çince’ye, “Sesimizi duyuramıyoruz. Bu yüzden Çin dışındaki pek çok kişi mesajımızı yaymak için bize aktif biçimde destek oluyor,” dedi.

İtalya merkezli Uluslararası Hayvan Koruma Örgütü ise dünyanın birçok ülkesinden 100’den fazla başvuru aldığını ve Çinli yetkililerden olay hakkında bilgi talep ettiğini açıkladı.

New York’un Times Square meydanındaki dijital ekranda Wang Wang’ın fotoğrafları gösterilmeye başlandı. “Seviliyordu. Yaşamak istiyordu. Hâlâ burada olmalıydı,” mesajının yer aldığı kampanyanın benzeri Tayvan’daki Taipei 101 yakınında da kuruldu.

Tayvanlı hak savunucuları sosyal medya hesapları açarak kampanyayı uluslararası alana taşırken, bir başka aktivist olayın özetini yapay zekâ yardımıyla 10’dan fazla dile çevirdi. Hong Kong ve Makao’da da otobüs ve trenlere afiş asılması için bağış toplandı.