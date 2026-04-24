YT: Yayın Tarihi: 24.04.2026 09:45 24 Nisan 2026 09:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.04.2026 17:07 24 Nisan 2026 17:07
Okuma Okuma:  1 dakika

Çin, Ay’da iki yeni mineral keşfettiğini bildirdi

Son keşiflerle birlikte, bugüne kadar Ay’da tanımlanan mineral sayısı 8’e yükseldi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Canva

Çinli bilim insanlarının, Ay’dan toplanan numunelerde daha önce bilinmeyen iki yeni mineral tespit ettiği bildirildi.

Global Times’ın haberine göre keşif, Sıçuan eyaletinin Çıngdu kentinde düzenlenen 11. Çin Uzay Günü açılış töreninde duyuruldu.

“Çang’ı-5” keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde bulunan fosfat minerallerine “magneziyoçangızit-(Y)” ve “çangızit-(Ce)” adları verildi.

Nadir toprak fosfatı sınıfındaki bu mineraller, Uluslararası Mineraloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından onaylanarak resmiyet kazandı.

Changesit-(Ce)’nin ideal kristal yapısı. (Fotoğraf: Çin Jeolojik Bilimler Akademisi).

Çin’in ikinci ve üçüncü Ay minerali keşfi

Söz konusu iki yeni mineral, Çin’in Ay örneklerinde keşfettiği ikinci ve üçüncü mineraller olarak kayda geçti. Çinli bilim insanları daha önce Eylül 2022’de de “çangızit-(Y)” adlı bir fosfat mineralini tespit ettiklerini açıklamıştı.

Son keşiflerle birlikte, bugüne kadar Ay’da tanımlanan mineral sayısı 8’e yükseldi. Daha önce ABD ve Rusya, Ay yüzeyinden getirilen örneklerle bu alanda öncü çalışmalar yapmıştı.

Çin’in “Çang’ı-5” aracı Kasım 2020’de Ay’a gönderilmiş, yaklaşık 1,73 kilogram kaya ve toprak örneği toplayarak Aralık 2020’de Dünya’ya geri dönmüştü. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
çin keşif bilim insanları
