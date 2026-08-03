Cezaevinde ölen Özcan Aksu Meclis gündeminde

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 22 Haziran 2026’da gözaltına alındıktan sonra Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen ve 5 Temmuz 2026’da hayatını kaybeden Özcan Aksu'nun ölümüne ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Cezaevindeki 14. gününde ölüm haberi geldi: Özcan Aksu işkenceyle mi öldürüldü?

"Tıbbi müdahale geciktirildi"

Tutuklandıktan kısa süre sonra ağır yaralı halde ailesiyle görüştürülen Aksu'nun yüzünde ve vücudunda ağır darp izleri bulunduğu, bilincinin yerinde olmadığı ve kendisine "bunu kim yaptı?" diye sorulduğunda ise ceza infaz koruma görevlilerini işaret ettiği iddia edildi. Aile ayrıca tıbbi müdahalenin geciktirildiğini ve süreç boyunca kendilerine yeterli bilgilendirme yapılmadığını belirtti.

"Devlet, gözetimi altındaki kişilerin yaşam hakkını korumakla yükümlüdür"

Ahmet Şık, Anayasa'nın 17'nci maddesine hatırlatma yaptığı önergesinde, devletin gözetimi altında bulunan kişilerin yaşam hakkını ve maddi-manevi varlığını korumakla yükümlü olduğuna dikkat çekti. Ceza infaz kurumlarında meydana gelen ölüm olayları ile işkence ve kötü muamele iddialarının etkili, bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmasının hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğu vurgulandı.

Adalet Bakanlığına 10 Soru

Ahmet Şık, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e şu soruları yöneltti:

-Özcan Aksu'nun gözaltına alındığı tarihten yaşamını yitirdiği tarihe kadar geçen süreçte bulunduğu tüm gözaltı birimleri, ceza infaz kurumları ve sağlık kuruluşları hangileridir? Bu kurumlarda kalış tarih ve saatleri nelerdir? -Özcan Aksu'nun ceza infaz kurumuna kabulü sırasında giriş sağlık muayenesi yapılmış mıdır? Yapıldıysa düzenlenen raporda herhangi bir darp veya yaralanma bulgusuna yer verilmiş midir? -Ceza infaz kurumunda bulunduğu süre boyunca Özcan Aksu hakkında kaç kez sağlık değerlendirmesi yapılmıştır? Hastaneye sevk edilmesi yönünde kim tarafından, hangi tarihlerde karar verilmiştir? -Kamuoyuna yansıyan ağır yaralanma ve kötü muamele iddiaları hakkında Bakanlığınız tarafından idari soruşturma veya inceleme başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa hangi aşamadadır? -Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma yürütülmekte midir? Soruşturma kapsamında ceza infaz kurumu personeli hakkında herhangi bir işlem tesis edilmiş midir? -Özcan Aksu'nun tutulduğu koğuş, koridor, revir, sevk güzergâhı ve görüş alanlarına ilişkin kamera kayıtları muhafaza altına alınmış mıdır? Bu kayıtlar soruşturma dosyasına teslim edilmiş midir? -Ailenin, tıbbi müdahalenin geciktiği yönündeki iddiaları Bakanlığınız tarafından araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa ulaşılan tespitler nelerdir? -Ceza infaz kurumuna kabulünden ölümüne kadar geçen süreçte Özcan Aksu hakkında disiplin işlemi, zor kullanma tutanağı veya olay tutanağı düzenlenmiş midir? -Son beş yıl içerisinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana gelen tutuklu ve hükümlü ölümlerinin sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı doğal ölüm, kaçı intihar, kaçı şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçmiştir? Son beş yıl içerisinde aynı ceza infaz kurumu hakkında işkence, kötü muamele veya orantısız güç kullanımı iddiasıyla Bakanlığınıza ulaşan başvuru sayısı kaçtır? Bu başvuruların kaçı hakkında disiplin veya ceza soruşturması açılmıştır? -Bakanlığınız, kamuoyunda ciddi endişeye yol açan bu olayın tüm yönleriyle, bağımsız ve etkili biçimde aydınlatılması amacıyla hangi tedbirleri almayı planlamaktadır?

(FY)