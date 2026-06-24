Cemevlerine 41 bin kişilik aşurelik malzeme gönderildi

Alevilerin kutsal kabul ettiği Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, yarın (25 Haziran) idrak edilecek.

Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle Muharrem ayı başlangıcı ve Aşure Günü, bir önceki yıla göre 10-11 gün daha erken başlıyor.

Alevi inancında Muharrem orucu 12 gün sürüyor. Orucun sonunda pişirilen aşure, 12 İmam’ın (Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynelabidin, Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık, Musa-yı Kazım, Ali Rıza, Muhammed Taki, Ali Naki, Hasan Askeri, Muhammed Mehdi) anısına paylaşılıyor. Bu nedenle aşureye “12 İmam Aşuresi” de deniliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, 22 kentteki cemevlerine toplam 41 bin kişilik aşurelik malzeme gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren bu çalışmaların toplumda önemli bir karşılık bulduğuna inandıklarını söyledi.

Ersin, Başkanlık olarak Alevi-Bektaşi inancı, kültürü ve geleneklerinin yaşatılmasına yönelik destek ve faaliyetleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

DEDE KILAVUZ ANLATTI "Muharrem Ayında Dal Bile Kırılmaz"

Muharrem ve Aşure hakkında Aleviler için Muharrem ayı, Kerbela’da öldürülenlerin yasının tutulduğu matem dönemi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Muharrem boyunca oruç tutuluyor, eğlenceden uzak duruluyor, canlılara zarar vermemeye özen gösteriliyor ve su tüketimi sınırlandırılıyor. Alevi inancına göre Muharrem orucu, İslâm tarihinde önemli bir yere sahip olan Kerbela’nın ardından 12 güne çıkarıldı ve “matem orucu” olarak anılmaya başlandı. Aşure ise Muharrem ayının sonunda pişirilip dağıtılır. Rivayete göre, Nuh’un gemisi tufandan kurtulduktan sonra gemide kalan son erzakların (buğday, nohut, fasulye, kuru meyveler ve çeşitli yemişler) bir araya getirilmesiyle ilk aşure yapıldı.

(TY)