Çarşamba S Tipi Hapishanesiyle ilgili 'işkence ve ihlal' başvurusu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Samsun Çarşamba S Tipi Hapishanesinde yaşandığı öne sürülen hak ihlalleri, kötü muamele ve işkence iddialarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvuruda bulundu.

İrmez’in Komisyon Başkanlığı’na sunduğu dilekçede, hapishanede bulunan siyasi mahpuslar ve ailelerinden kendisine çok sayıda ihlal bildirimi ulaştığı belirtildi. Başvuruda, özellikle 26 Mart 2026 tarihinde yaşanan olaylar detaylı şekilde aktarıldı.

Dilekçeye göre, söz konusu tarihte gardiyanlar tarafından mahpusların bulunduğu koğuşa baskın olarak nitelendirilen bir müdahale gerçekleştirildi. Herhangi bir somut gerekçe sunulmadan “idari karar” denilerek mahpuslara oda değişikliği dayatıldığı, mahpusların gerekçe talebinin ise karşılıksız bırakıldığı ifade edildi.

"Psikolojik baskı sürüyor"

Başvuruda, müdahalenin bir kısmının kamera kaydına alındığı, kayıt sırasında görevlilerin daha temkinli davrandığı ancak çekim sonrasında hakaret ve psikolojik baskının sürdüğü iddia edildi.

Koğuş değişikliğine direnen mahpusların zorla çıkarıldığı, bazı mahpusların kollarının arkadan bağlandığı, enselerinden bastırılarak sürüklendiği ve fiziki müdahaleye maruz kaldığı öne sürüldü. Müdahale sonucu yaralanan mahpusların darp raporu almak için başvuruda bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca, darbedilen mahpuslar hakkında “görevli memura mukavemet” ve “slogan atma” iddialarıyla disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Fiziksel koşullar ve hak kısıtlamaları

Dilekçede, yaklaşık bir buçuk yıldır kullanımda olan cezaevinin fiziksel koşullarının da mahpusların yaşamını zorlaştırdığı ifade edildi. İnşaat kalıntılarından kaynaklı yoğun toz ve kirin sağlık açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Mahpusların iletişim ve haberleşme haklarının kısıtlandığı, talep edilen gazetelerin verilmediği, sosyal ve sportif faaliyetlerin keyfi şekilde engellendiği de başvuruda yer aldı. Haftada bir saat olan spor hakkının ayda iki saate düşürüldüğü, cezaevinde spor dışında herhangi bir sosyal etkinlik düzenlenmediği belirtildi.

Meclis’e inceleme çağrısı İrmez, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na bağlı alt komisyonun cezaevinde yerinde inceleme yapmasını talep etti. Başvuruda şu talepler sıralandı: 26 Mart 2026’daki olaya ilişkin tüm güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi,

Fiziki müdahalede bulunduğu iddia edilen personel ve idareciler hakkında adli ve idari soruşturma başlatılması,

Mahpuslar hakkında açılan disiplin soruşturmalarının denetlenmesi,

Darp raporlarının temin edilmesi,

Cezaevinde hijyen denetimi yapılması,

Mahpusların yayınlara erişimi ile sosyal ve sportif haklarının sağlanması.

