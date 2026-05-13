Cari açık 10 milyar dolara dayandı

Merkez Bankası’nın mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabındaki açık da 3 milyar 886 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9 milyar 515 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre, mart ayında cari açık yaklaşık 39,7 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde 77,8 milyar dolarlık açık oluştu.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,1 milyar dolar fazla verdi. Birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 23,8 milyar dolar ve 1,1 milyar dolar açık verdi.

Söz konusu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2 milyar 592 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 627 milyon dolar ve 2 milyar 246 milyon dolar oldu.

Cari açık, bir ülkenin dış dünyayla yaptığı mal, hizmet ve gelir alışverişinde giderlerinin gelirlerinden fazla olması anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle ülke, ilgili dönemde dışarıdan elde ettiğinden daha fazla döviz harcamış oluyor. Bu farkın kapatılması gerekir. Ülke bunu dış borçlanmayla, yabancı yatırımlarla, kısa vadeli sermaye girişleriyle ya da Merkez Bankası rezervlerini kullanarak finanse eder. Cari açık büyüdüğünde ülkenin döviz ihtiyacı artar. Döviz bulunmakta zorlanılırsa kur üzerinde baskı oluşur. Kur artışı da ithal ürünlerin, akaryakıtın, enerjinin ve üretimde kullanılan ara malların fiyatını artırır. Bu da gündelik hayata enflasyon, alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığı olarak yansır.

