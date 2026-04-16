ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 10:59 16 Nisan 2026 10:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 11:12 16 Nisan 2026 11:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Canan Kaftancıoğlu'na 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt olarak yaptığı “Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır” paylaşımı nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yeni dava açıldı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: CHP İstanbul İl Başkanlığı / X

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299) suçlamasıyla yeni bir dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianameyle Kaftancıoğlu’nu 1 Mayıs 2025’te Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdiği “Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır” paylaşımını yapmakla suçladı.

Kaftancıoğlu’nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Davanın ilk duruşması 21 Mayıs’ta görülecek.

Erdoğan, 30 Nisan 2025’te sosyal medyada “Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekârlığın, ahlaksızlığın partisi, pırtısı, kimliği olmaz. İster İstanbul’da ister başka yerde olsun, ortada bir Deli Dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi de ülkemizde hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir. Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, her kim beytülmale el uzatıyorsa, her kim ondan bundan haraç kesiyorsa kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur” şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Bunu alıntılayan Kaftancıoğlu da “Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır” diye yazmıştı.

Beytülmal ne demek?

Beytülmal ya da beytü'l-mal İslam devletlerinde devlet hazinesi anlamına geliyor. Kelime anlamı “mal evi” olan beytü'l-mal bir terim olarak devlete ait malların muhafaza edildiği fiziki mekanı ifade ettiği gibi devlete ait taşınır taşınmaz malların bütününü ve bunların idaresiyle ilgili hukuki kurumu da ifade etmek için kullanılır.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
canan kaftancıoğlu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git