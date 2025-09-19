Yapay zekada yapılan Erdoğan resmine beraat

6 Şubat depremleri sonrası Boğaziçi Üniversitesi'ne Recep Tayyip Erdoğan’ın yapay zeka kullanılarak oluşturulan bir resmi astıkları ve resmin fotoğrafını çektikleri için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan üç öğrenci beraat etti.

Ada Gülce Canıgüz, Aslı Sunay ve Doğu Demirtaş’ın, Erdoğan’ı deprem enkazı önünde, elinde ise enkaz resmi olan bir tablo tuttuğu, üzerine de “Ustalık eseri” yazılan görsel nedeniyle yargılandığı dava İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Canıgüz’ün avukatı Gamze Serin Şimşek, resim ve resimdeki “Ustalık eseri” yazısının hakaret suçunu oluşturmadığını söyledi.

Suçun oluşması için aleniyet unsurun gerçekleşmesi gerektiğini belirten Şimşek “Müvekkilimin posterin fotoğrafını çekmektir. Hiçbir yerde paylaşmamıştır. Kamuya açık bir alanda paylaşımı yoktur. Aleniyet unsuru oluşmamıştır. Cezaların şahsiliği gereği başkasının eyleminden cezalandırılmasını mümkün değildir. Salt bir posterin görüntüsünü cihaza kaydetmek gibi bir suç ceza kanununda bulunmamaktadır.” dedi. Canıgüz’ün beraatını istedi.

Demirtaş’ın avukatı Anıl Can Aksoy da benzer şekilde suçlamayı kabul etmedi ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını söyledi. Aksoy “Demirtaş zaten Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme suçundan yargılanmış ve beraat etmiştir. Diğer tüm sanıklar da beraat etmiştir. Müvekkilin beraatını talep ederiz” diye konuştu.

Beyanların ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirterek öğrenciler hakkında beraat verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme de Ada Gülce Canıgüz, Aslı Sunay ve Doğu Demirtaş’ın beraatlarına hükmetti.

Ne olmuştu? Boğaziçi Üniversitesi'nde "BOUNSergi" ekibi 19 Mayıs 2023’te Güney Kampüs'e AKP iktidarının 6 Şubat depremlerindeki yetersizliğini eleştiren görseller astı. Görseller arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapay zeka kullanılarak oluşturulan bir resmi de vardı. Erdoğan’ın deprem enkazı önünde, elinde ise enkaz resmi olan bir tablo tuttuğu, üzerine de “Ustalık eseri” yazılan görsel nedeniyle polis Ada Gülce Canıgüz, Aslı Sunay ve Doğu Demirtaş'ı gözaltına aldı. Öğrenciler gözaltında polisin çıplak aramasına da maruz kaldı. Olaydan yaklaşık bir sene sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öğrencilere Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299) davası açtı. Savcı Hakan Aksoy iddianamede Doğu Demirtaş'ı görseli oluşturmak, Ada Gülce Canıgüz ve Aslı Sunay’ı da görselin fotoğrafını çekmekle suçladı. Savcıya göre “Deprem yıkıntıların önüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin montajlanarak üzerine ‘'Ustalık eseri'’ ibarelerinin yazılması ve bu pankartın üniversitede sergilenmesi açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde”ydi. Yapay zekada yapılan Erdoğan resmine Cumhurbaşkanına hakaret davası

