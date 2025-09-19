ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Eylül 2025 11:39
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2025 11:47
2 dk Okuma

Yapay zekada yapılan Erdoğan resmine beraat

İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi, Erdoğan’ın deprem enkazı önünde resmedildiği afiş nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargıladığı Boğaziçi Üniversitesi'nden üç öğrenci hakkında beraat kararı verdi.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
Yapay zekada yapılan Erdoğan resmine beraat

6 Şubat depremleri sonrası Boğaziçi Üniversitesi'ne Recep Tayyip Erdoğan’ın yapay zeka kullanılarak oluşturulan bir resmi astıkları ve resmin fotoğrafını çektikleri için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan üç öğrenci beraat etti.

Ada Gülce Canıgüz, Aslı Sunay ve Doğu Demirtaş’ın, Erdoğan’ı deprem enkazı önünde, elinde ise enkaz resmi olan bir tablo tuttuğu, üzerine de “Ustalık eseri” yazılan görsel nedeniyle yargılandığı dava İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Canıgüz’ün avukatı Gamze Serin Şimşek, resim ve resimdeki “Ustalık eseri” yazısının hakaret suçunu oluşturmadığını söyledi.

Suçun oluşması için aleniyet unsurun gerçekleşmesi gerektiğini belirten Şimşek “Müvekkilimin posterin fotoğrafını çekmektir. Hiçbir yerde paylaşmamıştır. Kamuya açık bir alanda paylaşımı yoktur. Aleniyet unsuru oluşmamıştır. Cezaların şahsiliği gereği başkasının eyleminden cezalandırılmasını mümkün değildir. Salt bir posterin görüntüsünü cihaza kaydetmek gibi bir suç ceza kanununda bulunmamaktadır.” dedi. Canıgüz’ün beraatını istedi.

Demirtaş’ın avukatı Anıl Can Aksoy da benzer şekilde suçlamayı kabul etmedi ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını söyledi. Aksoy “Demirtaş zaten Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme suçundan yargılanmış ve beraat etmiştir. Diğer tüm sanıklar da beraat etmiştir. Müvekkilin beraatını talep ederiz” diye konuştu.

Beyanların ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirterek öğrenciler hakkında beraat verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme de Ada Gülce Canıgüz, Aslı Sunay ve Doğu Demirtaş’ın beraatlarına hükmetti.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde "BOUNSergi" ekibi 19 Mayıs 2023’te Güney Kampüs'e AKP iktidarının 6 Şubat depremlerindeki yetersizliğini eleştiren görseller astı.

Görseller arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapay zeka kullanılarak oluşturulan bir resmi de vardı.

Erdoğan’ın deprem enkazı önünde, elinde ise enkaz resmi olan bir tablo tuttuğu, üzerine de “Ustalık eseri” yazılan görsel nedeniyle polis Ada Gülce Canıgüz, Aslı Sunay ve Doğu Demirtaş'ı gözaltına aldı. Öğrenciler gözaltında polisin çıplak aramasına da maruz kaldı.

Olaydan yaklaşık bir sene sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öğrencilere Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299) davası açtı. Savcı Hakan Aksoy iddianamede Doğu Demirtaş'ı görseli oluşturmak, Ada Gülce Canıgüz ve Aslı Sunay’ı da görselin fotoğrafını çekmekle suçladı.

Savcıya göre “Deprem yıkıntıların önüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin montajlanarak üzerine ‘'Ustalık eseri'’ ibarelerinin yazılması ve bu pankartın üniversitede sergilenmesi açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde”ydi.

Yapay zekada yapılan Erdoğan resmine Cumhurbaşkanına hakaret davası
Yapay zekada yapılan Erdoğan resmine Cumhurbaşkanına hakaret davası
16 Mayıs 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
TCK 299 Cumhurbaşkanına hakaret cumhurbaşkanına hakaret davaları
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
ilgili haberler
Yapay zekada yapılan Erdoğan resmine Cumhurbaşkanına hakaret davası
16 Mayıs 2024
/haber/yapay-zekada-yapilan-erdogan-resmine-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-295467
Boğaziçili öğrencilere gözaltında çıplak arama işkencesi
20 Mayıs 2023
/haber/bogazicili-ogrencilere-gozaltinda-ciplak-arama-iskencesi-279052
BİA MANİFEST 2/ KASIM 2019
"TCK 299 Kaldırılmalı"
26 Kasım 2019
/haber/tck-299-kaldirilmali-216273
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Yapay zekada yapılan Erdoğan resmine Cumhurbaşkanına hakaret davası
16 Mayıs 2024
/haber/yapay-zekada-yapilan-erdogan-resmine-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-295467
Boğaziçili öğrencilere gözaltında çıplak arama işkencesi
20 Mayıs 2023
/haber/bogazicili-ogrencilere-gozaltinda-ciplak-arama-iskencesi-279052
BİA MANİFEST 2/ KASIM 2019
"TCK 299 Kaldırılmalı"
26 Kasım 2019
/haber/tck-299-kaldirilmali-216273
diğer yazıları
“Türkiye’nin en büyük dijital bankası” görme engelliye hesap açmadı
18 Eylül 2025
“Türkiye’nin en büyük dijital bankası” görme engelliye hesap açmadı
Yargıtay’dan Erdoğan’ı eleştiride yeni karar: Ahmet Ayva’nın hapis cezasını bozdu
18 Eylül 2025
Yargıtay’dan Erdoğan’ı eleştiride yeni karar: Ahmet Ayva’nın hapis cezasını bozdu
bianet editörü Tuğçe Yılmaz'a “örgüte yardım” davası
11 Eylül 2025
bianet editörü Tuğçe Yılmaz'a “örgüte yardım” davası
İstanbul Barosu: Kuyu tipi hapishaneler insan onuruyla bağdaşmıyor
11 Eylül 2025
İstanbul Barosu: Kuyu tipi hapishaneler insan onuruyla bağdaşmıyor
Sapanca'da gelecek tehlikede
4 Eylül 2025
Sapanca'da gelecek tehlikede
Sayfa Başına Git