HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.05.2026 13:21 21 Mayıs 2026 13:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.05.2026 13:29 21 Mayıs 2026 13:29
Okuma Okuma:  1 dakika

Canan Kaftancıoğlu hakkında "zorla getirme" kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılanan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ilk duruşmasına katılmaması üzerine mahkeme, hakkında “zorla getirme” kararı verdi. Dava 15 Eylül’e ertelendi.

BİA Haber Merkezi
BİA Haber Merkezi
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “hakaret” ettiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Canan Kaftancıoğlu'na 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi
Erdoğan’ın avukatı, "suçtan zarar görme ihtimaline binaen" davaya katılma talebinde bulundu. Kaftancıoğlu’nun avukatı ise müvekkilinin şehir dışında olduğunu belirterek, bir sonraki duruşmada hazır edeceklerini söyledi.

Mahkeme, Erdoğan’ın avukatının davaya katılma talebini kabul etti. Ayrıca Kaftancıoğlu hakkında "zorla getirme" kararı verdi.

Bir sonraki duruşma 15 Eylül’de görülecek.

Kaftancıoğlu "diktatör" sözü nedeniyle ifade verdi
Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Nisan 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yolsuzluk, rüşvet ve kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Kaftancıoğlu ise Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır."

Bu paylaşımın ardından Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla dava açıldı.

Kaftancıoğlu, söz konusu paylaşım nedeniyle 23 Ekim’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği’nde ifade vermişti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
canan kaftancıoğlu CHP cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanına hakaret
