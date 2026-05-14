ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 14.05.2026 15:54 14 Mayıs 2026 15:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.05.2026 16:01 14 Mayıs 2026 16:01
Okuma Okuma:  1 dakika

Çanakkale Pride’dan Onur Haftası'nda şiir ve dayanışma çağrısı

Onur Haftası programı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerden biri de “Queer Women Poets” buluşması olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çanakkale Pride’dan Onur Haftası'nda şiir ve dayanışma çağrısı

Çanakkale Pride, 17-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 2. Çanakkale LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında LGBTİ+'ları şiir, dayanışma ve ortak üretim alanlarında buluşmaya çağırdı.

Onur Haftası programı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerden biri de “Queer Women Poets” buluşması olacak. Pride gönüllüleri, etkinliği duyururken şiiri yalnızca edebi bir üretim değil, aynı zamanda baskıya karşı ortak bir ifade alanı olarak tanımladı.

Etkinlik çağrısı şöyle:

“Bizlere ‘aile’ diye dayatılanın karşısına; şiiri, sesi, birbirimize değen kelimeleri koyuyoruz ve oyun oynamaktan asla korkmuyoruz. Yas tutmanın, birlikte konuşmanın ve şiirle nefes almanın alanına açılıyoruz.”

Açıklamada ayrıca queer arzunun dönüştürücü gücüne vurgu yapıldı ve “Baskıcı-faşizan zamanı queer arzunun inatçı ve alt-üst eden şiirleriyle karşılıyoruz. Pride’yi şiirlere dolamak ve tüm geceleri dansa kaldırmak istiyoruz” denildi. 

17-31 Mayıs arasında kent geneline yayılan program

Çanakkale Pride tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl beş etkinlikle başlayan Onur Haftası’nın bu yıl daha geniş bir programa dönüştüğü belirtildi. Pride gönüllüleri, etkinliklerin kentin farklı noktalarına yayılarak “güvenli alanlar” oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Hafta boyunca belgesel gösterimleri, şiir buluşmaları, söyleşiler, doğa yürüyüşleri, kolaj atölyeleri, oyunlar ve dayanışma yemekleri düzenlenecek.

Açıklamada, “Parkına, denizine, meydanına, önünden sürekli geçtiğin o sokağa da yayılıyoruz” denilerek etkinliklerin kamusal alanda görünürlük hedefi taşıdığı vurgulandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Çanakkale Pride Queer Women Poets
ilgili haberler
LGBTİ Yasaklarını Çanakkale LGBTİ+'ya Sorduk: Yasağa Karşı Daha Fazla Etkinlik
8 Aralık 2017
/haber/lgbti-yasaklarini-canakkale-lgbti-ya-sorduk-yasaga-karsi-daha-fazla-etkinlik-192278
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
LGBTİ Yasaklarını Çanakkale LGBTİ+'ya Sorduk: Yasağa Karşı Daha Fazla Etkinlik
8 Aralık 2017
/haber/lgbti-yasaklarini-canakkale-lgbti-ya-sorduk-yasaga-karsi-daha-fazla-etkinlik-192278
Sayfa Başına Git