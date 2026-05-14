Çanakkale Pride’dan Onur Haftası'nda şiir ve dayanışma çağrısı

Çanakkale Pride, 17-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 2. Çanakkale LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında LGBTİ+'ları şiir, dayanışma ve ortak üretim alanlarında buluşmaya çağırdı.

Onur Haftası programı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerden biri de “Queer Women Poets” buluşması olacak. Pride gönüllüleri, etkinliği duyururken şiiri yalnızca edebi bir üretim değil, aynı zamanda baskıya karşı ortak bir ifade alanı olarak tanımladı.

Etkinlik çağrısı şöyle:

“Bizlere ‘aile’ diye dayatılanın karşısına; şiiri, sesi, birbirimize değen kelimeleri koyuyoruz ve oyun oynamaktan asla korkmuyoruz. Yas tutmanın, birlikte konuşmanın ve şiirle nefes almanın alanına açılıyoruz.”

Açıklamada ayrıca queer arzunun dönüştürücü gücüne vurgu yapıldı ve “Baskıcı-faşizan zamanı queer arzunun inatçı ve alt-üst eden şiirleriyle karşılıyoruz. Pride’yi şiirlere dolamak ve tüm geceleri dansa kaldırmak istiyoruz” denildi.

17-31 Mayıs arasında kent geneline yayılan program

Çanakkale Pride tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl beş etkinlikle başlayan Onur Haftası’nın bu yıl daha geniş bir programa dönüştüğü belirtildi. Pride gönüllüleri, etkinliklerin kentin farklı noktalarına yayılarak “güvenli alanlar” oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Hafta boyunca belgesel gösterimleri, şiir buluşmaları, söyleşiler, doğa yürüyüşleri, kolaj atölyeleri, oyunlar ve dayanışma yemekleri düzenlenecek.

Açıklamada, “Parkına, denizine, meydanına, önünden sürekli geçtiğin o sokağa da yayılıyoruz” denilerek etkinliklerin kamusal alanda görünürlük hedefi taşıdığı vurgulandı.

