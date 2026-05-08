Bu hafta biamag’da

Nalin Öztekin, editörlüğünde hazırlanan bu haftaki biamag; Kürt sinemasında anadili ve beden ilişkisine dair tartışmalardan kuir kovboy imgesine, çocuk edebiyatında ekoloji ve hayvanlar üzerine düşünme alanı açan “Telekli Sincap’ın Uzaktan Akrabası” kitabından, Kuzey Kafkas diasporasında hafıza, ritim ve aidiyetin izini süren Ragon Bal konserine uzanan yazı ve söyleşilerle geniş bir düşünce alanı açıyor.

Farklı anlatı biçimlerini bir araya getiren seçki; dil, beden, kent, doğa, emek, arzu, çocuk edebiyatı, hafıza ve direniş üzerine düşünürken gündelik hayatın içinden ancak çoğu zaman fark etmeden yanından geçtiğimiz hikâyeleri yeniden okumaya çağırıyor.

Zeynep Altıok, Ali Kemal Çınar’la son filmi “Valahî”yi, Kürtçenin sinemadaki yerini ve bastırılmış anadilin bedende nasıl yankılandığını konuştu: "Kullanılmadıkça körelir ama ortadan kalkmaz; er geç bir noktada geri döner."

Tuğçe Yılmaz, BİA Çocuk Kitaplığı için ekoloji ve hayvanlar üzerine düşünme alanı açan "Telekli Sincap’ın Uzaktan Akrabası" kitabı üzerine yazdı.

Hikmet Adal, Ragon Bal’ın Kadıköy Sahne konserinden hareketle Kuzey Kafkas müzikal hafızasını, diasporada anadil, ritim ve aidiyetin bedende nasıl sürdüğünü ele aldı: “Hafıza bazen bir arşivde değil, bir ritimde saklanıyor."

İbrahim Genç, Siverek’in sırrını Karacadağ’ın bazalt taşlarında, pirincinde ve dayanışma kültüründe aradı: "Siverek, Karacadağ’ın bir armağanıdır."

Evrim Kepenek, "Ev Yapımı Tiyatro" oyununu yönetmeni Şenay Tanrıvermiş ve yönetmeni Pervin Bağdat’la konuştu.

Özgür Erbaş, sahte avukat dolandırıcılıklarını gerçek avukatlık halleriyle karşılaştırarak ironik bir ayırt etme kiti çıkardı: "Gerçek olamayacak kadar iyi gibi geliyorsa mutlaka şüphelenin."

Rosalino Levantino, "Jaripeo" belgeseli üzerinden Meksika rodeolarında kuir arzunun, maçoluğun ve gizli yaşanan eşcinselliğin izini sürdü: "Sadece geceleri gey olanlar."

Halim Şafak, İlhan Berk’in şiirinde yaban, ekopoetika ve insanmerkezci dünya eleştirisini inceledi: "Bu dünyadaki yaşamaya kimse kilit vuramaz."

Nilgün Karataş, Herman Melville’in "Kâtip Bartleby" öyküsünü modern plaza dili, tükenmişlik kültürü ve sessiz istifa tartışmalarıyla birlikte okudu: "Yapmamayı tercih ederim."

Atiye Kalkan, yayından kaldırılan Bosch reklamından hareketle kadın bedeni, annelik miti ve iktidarın nüfus politikaları arasındaki ilişkiyi tartıştı: "Kadının biyolojisi anneliği mümkün kılar ama zorunlu kılmaz!"

(NÖ)