ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet biamag english kurdî
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.04.2026 16:22 17 Nisan 2026 16:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.04.2026 16:29 17 Nisan 2026 16:29
Okuma Okuma:  2 dakika

Bu hafta biamag’da

Bu hafta MAG, film roman, söyleşi ve güncel politik gelişmeler birbirine değen başlıklarla ele alınırken hafızayı, adaleti, şiddeti, eğitimi ve yaşamı odağına alan yazılar da düşünmeye çağırıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Mavi gökyüzü önünde, pembe-beyaz kiraz çiçekli dallar arasında duran kızıl göğüslü küçük bir kuşun yüzünü bir çiçek kümesi kapatıyor.
Görsel: Canva

Evrim Kepenek editörlüğündeki bu haftaki biamag, sinema edebiyat, güncel sorunları da kapsayan geniş bir yelpazede okurla buluşuyor.

Bu hafta boyunca okuyabilmeniz için hazırladığımız söyleşi ve yazılar şöyle:

Rosalino Levantino, “Apolo” isimli filmi yazdı: “Baba hamile kalırsa…”

Şeyhmus Diken, Gülistan Doku dosyasında adı öne çıkan savcıyı hatırlattı.

Özgür Erbaş, kendi sosyal medya kullanımı deneyimini güncelik üzerinden ele aldı.

Hüseyin Bul, Erdem Özgül’ün “Düşlerimizin Evi Burası” isimli romanını yazdı.

Ercan Jan Aktaş, okullara saldırıları Erdoğan’ın politikaları üzerinden değerlendirdi: Okullar kışla olursa…

Mustafa Yıldız, okul saldırılarını yazdı.

Ahmet Karadağ, Başar Yılmaz’ın “Yaşadığımız Evler” kitabı üzerine yazdı.

Habibe Şenol, bu kez kolajen takviyeleri üzerine yazdı.

Halis Ulaş, renklerin izinden gitti, hayata vardı.

Burak Sarı, şiddet, çocuklar ve algılar üzerine yazdı.

Evrim Kepenek, Zehra Çelenk’le “Gece Unutkandır” üzerine konuştu.

Haftaya bir dinleme ve izleme önerisi

Origin

Ava DuVernay’in yazıp yönettiği 2023 yapımı biyografik bir drama. Film, Isabel Wilkerson’ın “Kast: Memnuniyetsizliklerimizin Kökenleri” kitabını yazma sürecini merkeze alırken; Almanya, Hindistan ve ABD arasında uzanan bir araştırma yolculuğuyla ırkçılık, ayrımcılık ve kast sistemi arasındaki bağları sorguluyor. Kişisel kayıpların gölgesinde ilerleyen bu etkileyici hikâye, önyargının kökenlerine dair sarsıcı bir yüzleşme sunuyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
biamag kadın Zehra Çelenk Şeyhmus Diken
